El desplante de Onan al Real España: Se deja seducir por los peores rivales

San Pedro Sula, Honduras.- El futuro de Onan Rodríguez está a punto de resolverse. El joven guardameta hondureño, de 23 años, se encuentra en el centro de una intensa puja entre Motagua y Olimpia, los dos gigantes de la capital, mientras su entorno lleva días intensos de negociaciones. Aunque en las últimas horas diversos reportes apuntaban a que el exfutbolista de Real España tenía todo acordado con Motagua, EL HERALDO ha conocido en exclusiva que la historia no está cerrada.

Olimpia también ha entrado con fuerza en la negociación y ha sostenido conversaciones recientes con el entorno del portero, reavivando la disputa por su fichaje. Una de las razones por la que los dos clubes capitalinos quieren hacerse con los servicios del joven portero es para una proyección a futuro y para la Selección Nacional de Honduras, ya que el guardameta solo tiene 23 años y firmaría un contrato de largo plazo. El HERALDO confirmó que uno de los dos clubes capitalinos concretará la llegada de Onan Rodríguez en los próximos días. Ese acto marcará el final de una novela que ha generado expectativa en el fútbol hondureño tras su paso por La Máquina, dirigida por Jeaustin Campos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.