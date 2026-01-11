  1. Inicio
Fichajes: De Motagua a Estados Unidos, más bajas en Olimpia y gigante de Italia va por Arriaga

Te mostramos los últimos movimientos que se han llevado a cabo en el mercado de piernas nacional

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 17:30
1 de 20

Olimpia y Motagua con bajas importantes; legionarios reciben buenas noticias. Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol hondureño.

Fotos: Cortesía.
2 de 20

Mathías Vázquez - EL HERALDO conoció que el joven delantero se convertirá en nuevo legionario al llegar a un acuerdo con el Cincinnati de la MLS. El atacante catracho iniciaría jugando partidos en la MLS Next PRO.

 Mario O. Figueroa
3 de 20

Carlos Argueta - Tal y como EL HERALDO lo adelantó en primicia, el lateral derecho es nuevo refuerzo del Olancho FC. Marathón y Real España buscaron su fichaje.
4 de 20

Agustín Auzmendi - El delantero, exMotagua, se olvida del Godoy Cruz y pasa a ser nuevo jugador del Gimnasia y Esgrima de La Plata de la primera división de Argentina. En Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica estuvieron interesados en ficharlo.

5 de 20

Édgard Benítez, defensor central paraguayo terminó su vínculo con el Olancho FC.
6 de 20

Axel Alvarado - El habilidoso atacante finalizó su préstamo con el CD Choloma, tras una temporada exitosa, para convertirse en la primera alta de Marathón.

7 de 20

Henry Figueroa - EL HERALDO conoció que el Marathón está cerca de cerrar ala renovación del defensor hondureño. En las últimas semanas ha sido vinculado a Motagua.

8 de 20

Juan Carlos Obregón - EL HERALDO conoció en primicia que el delantero hondureño es nuevo fichaje del Brooklyn de la USL.
9 de 20

Kervin Arriaga - De acuerdo a reportes del medio español MARCA, Genoa de Italia está interesado en fichar al volante hondureño. Cabe resaltar que hoy salió lesionado y se espera que no sea nada grave para seguir con la operación.

10 de 20

Dereck Moncada - El delantero hondureño fue oficializado como baja de Olimpia tras llegar a un acuerdo de compra con el Internacional de Bogotá, Colombia.
11 de 20

Este domingo en horas de la madrugada viajó hacia el país sudamericano para unirse a su nuevo equipo.

12 de 20

Jorge Álvarez - EL HERALDO conoció que Olimpia subió a 700 mil dólares la ficha del habilidoso volante tras el interés de la Liga Deportiva Alajuelense.
13 de 20

Edwin Solany Solano - El atacante se convirtió en baja oficial de Olimpia para el torneo Clausura y la Champions de Concacaf.
14 de 20

Darlin Mencía - El lateral zurdo, es nuevo refuerzo del Montevideo Wanderers de Uruguay. La máquina cedió al defensor hondureño.
15 de 20

Yeer Gutiérrez - El defensor polifuncional, es otras de las bajas confirmadas del Olancho FC.

16 de 20

Erick Puerto - El codiciado atacante tiene ofertas del extranjero. Ahora se suma un gigante de Centroamérica y es pretendido por el Comunicaciones de Guatemala.
17 de 20

Reynaldo Tilguath - El "Chino" podría recalar en el CD Victoria. El entrenador hondureño dirigió al Olancho FC en los últimos dos torneos.
18 de 20

Rodrigo de Olivera - De acuerdo a declaraciones de un abogado internacional, de Olivera tiene luz verde para fichar por Motagua, ya que cláusulas de su contrato con Potros es ilegal.

19 de 20

"Tiene que ir, esa cláusula porque abusa contra el principio general del trabajo, él puede irse a cualquier otro club, e incluso puede forzar la salida del club si afirma que no quiere seguir en el club por cualquier motivo a analizar y allí finaliza el contrato", mencionó el abogado Pablo Rodríguez a DIARIO MÁS.
20 de 20

Milton Núñez - El hijo de "Taison" Núñez, es otra de las bajas confirmadas por el CD Choloma.

