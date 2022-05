Katherine, Ashley y Jeremy, los primos hondureños que destacan en EEUU y sueñan vestir la camiseta de la H

“Yo crecí mirando a mi hermana también, mis padres y mi hermano, todos jugaban y yo no jugaba al momento pero después los miré y me estaba encantando el juego, cómo jugaban y pregunté si podía jugar también y me metieron en el club y ahí jugué cuando tenía 6 o 7 años. Estaba practicando y practicando y más tarde me movieron al equipo más alto con mi hermana para jugar con ella y desde ahí siempre me gustaba mucho y siempre quería ser la mejor que yo podía ser”, declaró una entusiasmada Ashley mientras Katherine interrumpía diciendo: “Aquí hay conexión”.

“Yo tenía 3 años y mi papá mi mamá solo jugaban por divertirse, mi hermano también y yo solo iba a mirar los juegos y todo, mirarlos jugar y eso es cuando yo supe que quería jugar. Teníamos una cancha donde íbamos antes y siempre jugábamos ahí y siempre me divertía al jugar. Ya después me metieron a un club y después me enamoré más y más cada día y ahí me gustó mucho y ahora sigo aquí”, contó a EL HERALDO Katherine López, quien es la mayor de la dupla de inseparables hermanas que anhela poder seguir triunfando en el balompié.

Estados Unidos es un país en donde la pasión por el fútbol se encuentra en pleno crecimiento, sin embargo, está muy lejos de ser la principal disciplina entre los fanáticos, ya que otros deportes como el fútbol americano, béisbol, baloncesto, entre otros, han acaparado la mayor parte de la atención de los jóvenes.

Sin embargo, en el caso de los jóvenes talentos hondureños Katherine, Ashley y Jeremy, quienes han crecido en el seno de una familia latina, tienen muy claro que su principal pasión siempre ha sido el fútbol, el deporte más popular en Honduras, tierra natal de sus padres.

Si bien es cierto, los tres prospectos del fútbol hondureño reconocieron haber probado suerte en otras disciplinas, señalan que no cambian por nada su amor por el fútbol, deporte en el que esperan poder seguir creciendo y llegar a su meta.

“Siempre he tenido el fútbol claro. Me gusta para divertirme jugar otros deportes, pero solo para divertirme, como para tratar algo nuevo pero no me gustan mucho como me gusta el fútbol”, manifestó Katherine López.

Por su parte, su hermana Ashley señaló que ha practicado otros deportes, en los cuales le ha ido muy bien, pero que su pasión principal y su mente están únicamente enfocadas en el fútbol.

“Solo me gusta el fútbol, pero hace dos años atrás jugaba baloncesto, pero eso era solo para buscar algo nuevo, pero siempre me gustaba el fútbol. Cuando hice todo eso también era muy buena en esos deportes, me eligieron como la niña MVP de toda la escuela porque jugaba todos esos deportes pero todo a su tiempo, siempre me gustaba más el fútbol”, señaló.

En el caso de Jeremy Cruz, este joven de 13 años que brilla en las inferiores del Chicago Fire de la MLS reconoció que en su momento disfrutó de jugar béisbol y baloncesto, pero finalmente tenía claro cuál era su pasión.

“Yo por unos dos meses me gustó jugar béisbol pero yo no quería hacer eso porque fue mucho trabajo y no me gustó tanto y después me fui a jugar fútbol, también jugaba baloncesto solo por un buen rato pero al mismo tiempo que yo jugaba baloncesto estaba jugando fútbol y pues me enfoqué más en fútbol”, reconoció a EL HERALDO el joven talento del Chicago Fire.

Al momento de ser consultados sobre qué es lo que más les gusta del fútbol, los tres prospectos del deporte hondureño reconocieron que se divierten a la hora de entrar a la cancha, a la par de que su mente se aclara y reconociendo la importancia del trabajo en equipo para poder triunfar.

“A mí me gusta que cuando juego primero siempre tengo mi hermana conmigo y siempre me gusta estar con ella, cuando estoy en la cancha con ella y me gusta que cuando estoy jugando no hay nada más en lo que esté pensando, es decir, fútbol ahorita, mi mente se aclara... (suspira) no lo puedo explicar con palabras, es un sentimiento”, señaló Katherine.

Por su parte Ashley añadió: “Con mi hermana siempre me gusta jugar, siempre todo es divertido y yo soy una mediocampista, siempre estoy en el centro y siempre estamos en el centro, controlamos el juego, los pases y todo y eso me encanta, hacer el juego, todo se hace ahí en el medio y eso es lo que me encanta a mí, ayudar a mi equipo”.

Para Jeremy es muy importante la labor que hace en mediacancha, pero también resalta lo vital que es el trabajo en equipo dentro de este deporte.

“Lo que me gusta a mí es cuando juego en mediacancha, es mi posición jugando ahí y mi cosa favorita es jugar rápido e inteligente con el balón, ganando claro, pero no se puede ganar con una persona, se gana con un equipo”, reconoció.

