Ángel Aguilera, el “Messi hondureño” que busca brillar en la MLS

MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS.- El joven hondureño Ángel Aguilera, es uno de los chicos a seguir por la Federación de Fútbol de Honduras, en su búsqueda de nuevos talentos que puedan nutrir a la Selección Nacional de cara al futuro. Con tan sólo quince años, Ángel, ya es la sensación de su actual club, el Midwest United del estado de Michigan, Estados Unidos, donde es él el más destacado y talentoso de su equipo, jugando de 10. LEA TAMBIÉN: Salomón Nazar: “Estoy ilusionado que haremos un buen papel” Nacido en el país norteamericano, pero de padres Catrachos, Ángel tiene un solo sueño por el momento, y es vestir algún día la camiseta de la Bicolor y representar a Honduras en un mundial. “Desde que tengo memoria juego fútbol, desde muy pequeño. Es mi pasión, mi vida podría decirlo. No me imagino haciendo otra cosa que no sea jugando fútbol”, expresó el jugador. Proviene de una familia altamente futbolera. Su padre, Freddy Aguilera, jugó por varios años en los Broncos de Choluteca, por lo que Ángel siempre tuvo apoyo y aportes futbolísticos toda su vida. Freddy cuenta que migró a los Estados Unidos a los 19 años en busca del sueño americano. Actualmente ya tiene 23 años de vivir en suelo estadounidense, en compañía de su esposa y sus cuatro hijos. “Yo me vine (a los Estados Unidos) a los 19 años. Ya llevo 23 años de vivir aquí. Vivo con mi familia. Tengo cuatro hijos: una de 20 años, mi hijo mayor de 19, Ángel que tiene 15 y una niña chuiquita de dos años”, relató el padre. Siendo el tercero de cuatro hijos, Freddy asegura que desde pequeño se veía lo diferente que Ángel era a la hora de jugar. “Era increíble porque desde los tres años él ya jugaba con niños de seis. Yo me dedicaba a entrenar a mi hijo mayor, que ya no sigue jugando, y yo veía como Ángel nos observaba, y se ponía hacer cosas que un niño de su edad no hace. Yo no me la quería creer, y a medida fue creciendo me di cuenta de lo buena que era”. VEA: Marathón receta paliza a la Real Sociedad en el estadio Olímpico

Técnicos le llamaban “Messi” cuando llegaba a los partidos

Al cumplir 13 años, edad en la que se puede ingresar a una academia de fútbol, el padre de Ángel narra como técnicos rivales lo nombraban “Messi” cada vez que se referían a él. “Él estuvo en la liga premier, equipos locales de aquí... Nosotros vivimos en el norte de Indiana, así que él jugaba los fines de semana. Nos tocaba ir a dejarlo a los partidos o entrenamientos, y mucha gente nos empezaba a decir que él ya no era para esa liga. Nos decían que los niños no se divertían, que él tampoco lo hacía porque estaba en otro nivel, era muy fácil, necesitaba algo más complejo”, comentó. “A mí me decían entrenadores que esa liga era muy pequeña para mí. Me pasaban diciendo que los niños ya no querían jugar conmigo porque los superaba en todo. Recuerdo en una ocasión como le dijeron a mi papá, le preguntaban: ‘trajeron a Messi’ (entre risas). Así me decían, y me recomendaron jugar en academias de la MLS”, declara Ángel sobre su tiempo jugando en la liga local de Indiana.

Empezó jugando en la academia del Chicago Fire en Indianapolis, teniendo grandes actuaciones. Jugó dos años allí, en lo que narra el padre “como un sacrificio enorme, ya que eran dos horas y media de viaje hacia los entrenamientos, lo que afectaba mucho su alimentación, su vida escolar porque llegamos a la casa muy tarde a veces. Fue difícil hacer eso por dos años”. Estando en la academia, unos visores de España lograron observar el gran talento y cualidades que posee el chico, invitándolo al país Ibérico a probarse por quince días con dos equipos: Odisea FC y Club de fútbol Castellón, siendo éste último el que quedó maravillado con la joven promesa catracha, afirmándole que esperan poder ficharlo cuando éste cumpla 18 años. ADEMÁS: Platense se hunde y sería el descendido del torneo Clausura

Su paso por el Midwest United

“Después de los España decidimos que se probara en el Midwest United del estado de Michigan, uno de los equipos que es parte de la MLS Next... Y fue de lo mejor. En la primera práctica solo lo vieron, ni preguntaron nada, y nos dijeron que querían hacerle un contrato, y allí se encuentra hoy en día esta temporada”, menciona Freddy.

Su sueño de vestir la camiseta de la Bicolor

“Yo siempre la he tenido bien clara, mi sueño es jugar con Honduras. Ya sabemos por la complicaciones que ha pasado la selección en la última eliminatoria, pero creo que se puede dar vuelta. Como mi papá siempre me ha dicho: ‘Si no lo vas a dar todo por la selección, mejor no vayas’”, afirmó. “No hemos tenido todavía contacto con Fenafuth, esperamos tenerlo pronto. Yo soy uno de los que se muere por Honduras (entre risas)... Que sufre cuando gana o pierde. Y creo que la formación que se les da aquí, el desarrollo que se les hace a los cipotes, combinado con el talento, la maña y la garra catracha, es la combinación perfecta para pensar en un buen futuro para nuestro fútbol”, argumenta Feddy.