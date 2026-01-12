¿Cuándo debuta Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid?

Tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso , el equipo merengue debe cambiar el chip rápidamente para encarar los octavos de final de la Copa del Rey en un escenario que promete ser una caldera para los merengues.

Madrid, España.- El Real Madrid se prepara para un giro de timón inmediato bajo las órdenes de su nuevo director técnico , Álvaro Arbeloa, quien hará su debut oficial este miércoles a las 2:00 pm (hora de Honduras).

Su rival, el Albacete de la Liga Hypermotion (Segunda División), anunció que agotó todos los boletos para el encuentro que se disputará en el Estadio Carlos Belmonte.

El desafío no será sencillo para Arbeloa, pues aunque el Albacete atraviesa una mala racha en la segunda división con apenas dos puntos de los últimos doce disputados, ya demostró que no se achica ante los grandes.

El cuadro manchego llega con la confianza de haber eliminado al Celta de Vigo en la ronda previa mediante una dramática tanda de penales, dejando claro que en su casa son capaces de arruinarle la fiesta a cualquiera.

En medio de este clima de tensión, el central Jesús Vallejo, quien conoce perfectamente las entrañas del Real Madrid, ha lanzado un dardo de realidad al equipo de sus amores.

“Arbeloa siempre estuvo muy cerca del primer equipo y era un buen embajador del club en ese período. Siempre me ha gustado la estabilidad, no estoy en el día a día del Real Madrid para conocer de primera mano qué es lo que ha ocurrido. Le deseo lo mejor a Xabi en el futuro. Tenemos que centrarnos en los nuestro y pensar en el propio fútbol, que es al final lo que nos interesa”, dijo el defensor a un medio español.