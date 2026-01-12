¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid?

Madrid, España.- En el Real Madrid no sentó nada bien la derrota frente al Barcelona en la Supercopa de España y en el momento menos esperado el conjunto blanco anunció la salida de Xabi Alonso después de seis meses llenos de altibajos en cuanto a resultados y la forma de juego. Florentino Pérez y compañía no perdieron tiempo. Tras la destitución del "Tolosarra", los merengues ya tienen a un viejo conocido como nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, quien deja el banquillo del Real Madrid Castilla para dar el salto al primer equipo.

¿Quién es Álvaro Arbeloa?

Hablar de Álvaro Arbeloa es hablar sobre un viejo conocido del madridismo. El exjugador español, que el 17 de enero cumplirá 43 años, es muy recordado en el Santiago Bernabéu por su compromiso defendiendo la camiseta merengue. Con pantalón corto, medias y tacos de fútbol, Arbeloa se desempeñó como un lateral derecho cumplidor que formó parte de la Selección de España que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010. Arbeloa se formó como futbolista en la cantera del Real Madrid, sin embargo, tuvo que esperar para formar parte del primer equipo. El nacido en Salamanca debutó profesionalmente con el Deportivo La Coruña, antes de marcharse al Liverpool, en donde se consolidó en el carril derecho y despertó el interés del equipo que lo vio nacer. Álvaro volvió a Madrid por la puerta grande en 2009. Fue el fichaje menos ruidoso en un mercado en donde Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y Xabi Alonso (a quien hoy sustituye) llegaron a la Casa Blanca, pero terminó convirtiéndose en una variante muy importante.