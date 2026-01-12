Cristiano Ronaldo vive un calvario en Arabia: Al-Nassr suma cuatro partido sin ganar

Riad, Arabia Saudita.- El Al Hilal, líder de la liga de Arabia Saudí, ha aumentado a 7 puntos su ventaja sobre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo al ganar este lunes por 3-1 y con remontada al equipo del delantero portugués, que anotó su gol número 959 como profesional.

Cristiano Ronaldo situó a su equipo a un solo punto del Al Hilal al marcar al borde del descanso el 0-1 en el Kingdom Arena de Riad. Pero en la segunda mitad todo cambió. Salem Al Dawsari marcó de penalti en el 57 el 1-1 y tres más tarde el Al Nassr se quedó con uno menos por la expulsión de Nawaf Al Aqidi.