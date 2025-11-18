José Mejía, secretario FFH: “Ojalá que Nicaragua no se deje golear por Haití”

San José, Costa Rica.- La Selección Nacional de Honduras vive horas intensas en San José, donde esta noche se juega la clasificación al Mundial de 2026 en un duelo decisivo ante Costa Rica. El ambiente dentro del plantel es de concentración absoluta, pero también de mucha ilusión.

Así lo transmitió José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), quien conversó con El Heraldo a pocas horas del pitazo inicial.

Mejía aseguró que dentro del grupo existe optimismo, sin caer en exceso de confianza. “Esperamos una gran alegría para el pueblo hondureño. Es un partido dificilísimo, un clásico centroamericano donde nadie quiere perder. Hoy se juega una clasificación mundialista y queremos que todo salga bien”, expresó.

El dirigente también reconoció el golpe emocional que significó la derrota en Nicaragua, aunque afirmó que el equipo supo levantarse. “Ese día fue un duelo, pero había que volver a trabajar. Ese momento ya se superó y hoy están focalizados. Es ahora o nunca”, dijo.

Con una cancha en perfecto estado, clima favorable y un grupo motivado, Mejía considera que el ambiente está dado para competir al máximo nivel.

La presión no solo cae sobre Honduras. Costa Rica también llega obligada y pendiente del duelo entre Haití y Nicaragua, un resultado que podría influir en el destino del grupo: “espero que Nicaragua salga como un equipo aguerrido a jugar, que no se vayan a dejar golear”.

Aun así, Mejía fue claro: “Nuestro partido hay que ganarlo. Estamos a 90 minutos de un Mundial en casa ajena, pero tenemos fe en que lo sacaremos adelante”.