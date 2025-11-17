Niño llora al conocer jugador, catrachos montan carnaval y... ¿quién es la bella periodista?

Estas son las postales más destacables del entreno de Honduras en San José, la concentración de la Bicolor y el ambiente de los aficionados catrachos. ¿Quién es la bella periodistas que se robó miradas?
Muchos aficionados hondureños en San José aguardaron para tomarse una foto y saludar a los jugadores de la Bicolor en su llegada al hotel de concentración.
Giovanni Hernández, uno de los asistentes técnicos de Honduras, se vio con gestos algo exaltados frente a los jugadores. ¿Regaño? Se conoció que el colombiano les estaba brindando una arenga a los futbolistas.
Hernández les habló fuerte y claro a los jugadores de Honduras para hacerles entender que la posibilidad de calificar al Mundial está intacta.
Alexis Mendoza también brindó una charla a otro grupo de jugadores buscando levantar el ánimo tras la derrota 2-0 en Managua vs Nicaragua.
Hubo varias periodistas que se robaron miradas en el Nacional de San José, una de ellas es Nuni Joya (derecha) que es hondureña y vive en España.
Honduras tiene que ganarle a Costa Rica en San José y ver lo que suceda en el juego de Haití contra Nicaragua en Curazao.
Luis Palma, jugador del Lech Poznan de Polonia, viajó a San José con un nuevo look y luciendo por primera vez las trenzas.
La bandera de Honduras ondea en San José. Pese a la derrota en Managua, la Bicolor tendrá apoyo de varios catrachos este martes.
Con camisas de la Selección y de clubes catrachos, pero con la esperanza de ver a la Bicolor calificarse al Mundial tras Brasil 2024.
Parte de los aficionados hondureños que fueron captados por el lente de EL HERALDO frente al Estadio Nacional en San José.
Un niño fue captado llorando tras conocer a Romell Quioto y le pidió a los jugadores de la Bicolor que den una alegría y clasifiquen al Mundial.
Su nombre es Sebastián Sandoval, tiene 9 años y es originario de Tegucigalpa. Tras conocer a Quioto, lloró de la emoción.
Pamela Muñoz es la hermosa periodista tica que robó miradas. Trabaja para Telemundo y radica en México, dijo que lamenta la situación de su país y apela a un milagro.
Muñoz tiene más de 73 mil seguidores en Instagram. Al estar en el Nacional de San José, se robó el corazón de varios periodistas.