La IA predice las tres selecciones de Concacaf que clasificarán al Mundial 2026

EL HERALDO consultó a la Inteligencia Artificial (IA) sobre las tres selecciones de Concacaf que clasificarán al Mundial 2026. Las consultas se hicieron a Grok, Gemini y ChatGPT pasado en predicciones. Esto fue lo que respondieron.
Grok, la IA de X (antes Twitter), predijo que Panamá y Surinam ganarán sus juegos; Panamá 3-0 a El Salvador y Surinam 2-1 vs El Salvador. Si esto llegase a pasar, entonces Surinam avanzaría por diferencia de goles logrando una diana más que Panamá; si se da el resultado proyectado por Grok.
Grok también predice que Jamaica le ganará 2-1 a Curazao en Kingston y conseguirán el boleto directo a la Copa del Mundo.
A su vez, Grok hace la predicción que Honduras vencerá 2-1 a Costa Rica y Haití derrotará 3-1 a Nicaragua. De ser así, Honduras clasificaría por mejor diferencia de goles.
Gemini, en tanto, da como clasificado a Panamá al afirmar que vencerán a El Salvador y Surinam empatará en Guatemala. En el grupo de Jamaica y Curazao, Gemini precisa que los jamaiquinos clasificarán al ganar 2-1 en Kingston.
¿Y Honduras? Gemini predice que Honduras perderá 1-0 en San José y Haití ganará 3-1 a Nicaragua, por lo que el boleto al Mundial en este grupo sería para Haití.
Cerramos con ChatGPT y en el grupo de Panamá y Surinam predicen que ambas selecciones ganarán 2-0. Si esto se cumple, el boleto directo sería para Surinam por diferencia de goles.
De manera sorpresiva, ChatGPT da por clasificado a Curazao al predecir que empatarán 1-1 en Kingston ante Jamaica. A los jamaiquinos solo les queda ganar para clasificar.
ChatGPT termina haciendo la predicción que Honduras ganará 1-0 en San José y Haití empatará vs Nicaragua, por lo que el boleto sería para la Bicolor.
El sorteo de grupos del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, Estados Unidos.