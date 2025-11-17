La IA predice las tres selecciones de Concacaf que clasificarán al Mundial 2026

Grok, la IA de X (antes Twitter), predijo que Panamá y Surinam ganarán sus juegos; Panamá 3-0 a El Salvador y Surinam 2-1 vs El Salvador. Si esto llegase a pasar, entonces Surinam avanzaría por diferencia de goles logrando una diana más que Panamá; si se da el resultado proyectado por Grok.