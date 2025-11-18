Portugal vapulea a México en los octavos de final por el Mundial Sub-17

Catar.- La selección mexicana de fútbol se despidió este martes en los octavos de final del Mundial sub-17 de Catar al caer 5-0 ante Portugal, en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 35 por la expulsión del defensa José Navarro, gris protagonista del choque. Portugal se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio para tener el control del juego. En un fallo defensivo de México, Navarro cometió un claro penalti sobre el portugués Duarte Cunha y Rafael Quintas materializó desde los 11 metros el 1-0 en el minuto 15.

La selección mexicana adelantó más las líneas y volvió a dar concesiones atrás. En cuatro minutos aciagos para México, Portugal dejaba todo cerrado marcando tres goles de manera consecutiva.