Portugal vapulea a México en los octavos de final por el Mundial Sub-17

México se despide del Mundial Sub-17 con una goleada terrible orquestada por Portugal que fue superior y aprovechó la expulsión en el equipo mexicano

  • 18 de noviembre de 2025 a las 13:17
El conjunto azteca no podrá conseguir el campeonato por tercera ocasión consecutiva.

 Foto: Cortesía

Catar.- La selección mexicana de fútbol se despidió este martes en los octavos de final del Mundial sub-17 de Catar al caer 5-0 ante Portugal, en un partido en el que jugó con uno menos desde el minuto 35 por la expulsión del defensa José Navarro, gris protagonista del choque.

Portugal se hizo con el dominio de la posesión desde el inicio para tener el control del juego. En un fallo defensivo de México, Navarro cometió un claro penalti sobre el portugués Duarte Cunha y Rafael Quintas materializó desde los 11 metros el 1-0 en el minuto 15.

La selección mexicana adelantó más las líneas y volvió a dar concesiones atrás. En cuatro minutos aciagos para México, Portugal dejaba todo cerrado marcando tres goles de manera consecutiva.

Zeega (3-0), Miguel Figueiredo (4-0) y Yoan Pereira (5-0) en los minutos 81, 84 y 85, respectivamente. En el 88, todo se puso aún peor para México con la expulsión de su portero Santiago López, que salió a destiempo y derribó a un jugador portugués fuera de su área, dejando a los suyos con nueve en los últimos minutos.

Así, México se despide en octavos de final, mientras que Portugal, por su parte, avanza a los cuartos del torneo, donde se medirá al ganador del Irlanda-Suiza.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

