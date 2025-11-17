Amado Guevara sobre juego vs Costa Rica: "No clasificar sería uno de los fracasos más grandes de Honduras en años"

Ante las bajas importantes del equipo del "<b>Piojo" Herrera </b>en ataque, que son <b>Alonso Martínez y Carlos Mora</b>, analizó: "Dos bajas importantes que le restan volumen de ataque, pero no hay que confiarse porque tienen recursos y jugadores peligrosos que pueden hacer daño".Respecto a la táctica para el partido decisivo, Guevara aconseja prudencia: "No creo que sea momento para cambiar el sistema. Honduras tiene que seguir en la misma línea, hacer un partido inteligente, manejar todas sus facetas y cumplir la estrategia", sentenció.