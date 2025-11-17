Amado Guevara sobre juego vs Costa Rica: "No clasificar sería uno de los fracasos más grandes de Honduras en años"

Tegucigalpa, Honduras.- Amado Guevara, una de las voces autorizadas para hablar de la Selección Nacional de Honduras, sentenció a la Bicolor y dijo que sería un fracaso no clasificar al Mundial 2026. En charla con EL HERALDO, sostuvo que "definitivamente quien quede fuera va a ser un fracaso enorme y un duro golpe para nuestra selección. Esta eliminatoria ha sido fácil y la obligación era clasificar. Si no pasa, sería uno de los fracasos más grandes de Honduras en los últimos años".

Agregó: "Honduras tiene que dar vuelta esa página, eso ya es historia. Depende de nosotros, si ganamos ese debe ser el primer resultado y muchas posibilidades tendremos para lograr la clasificación directa". Con referencia a la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010, Guevara recordó el ambiente luego de perder ese partido clave en 2010 contra Estados Unidos y cómo fue la recuperación emocional: "Necesitábamos ganar, igual que ahora. Pero son diferentes momentos y escenarios. Aquí lo importante es cómo recuperar al equipo anímicamente, darle vuelta a esa página y preparar el juego clave". El Lobo tiene plena seguridad en un detalle y es que confía en la experiencia de Reinaldo Rueda: "El profe conoce este escenario, sabe cómo manejarlo. Mañana Honduras llegará limpia de lo malo que se hizo en el partido anterior y tratará de corregir esos errores". Acerca de las opciones matemáticas y confianza, expresó: "Cuando digo que dependemos de nosotros mismos, es porque ganar nos pone en una muy buena posición. Honduras puede clasificar, ya lo hemos hecho en otras veces. Ganar en Costa Rica no sería nada nuevo para Honduras".

Al analizar al rival, señala la presión que sienten los ticos: "Costa Rica es el equipo más obligado porque juega en casa y si no gana queda fuera. Honduras debe ser inteligente y detectar esos momentos para aprovechar". En cuanto a los puntos fuertes y vulnerabilidades del rival, el capitán del 2010 dijo: "Es un equipo muy disciplinado que sabe atacar, aunque le ha costado en volumen de ataque. La presión emocional en su gente puede ser una debilidad que Honduras debe aprovechar".