Jorge Aldana dice que se va a "pelonear" si Motagua queda campeón

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de Distrito Central, Jorge Aldana, ha sorprendido en las últimas horas con una inusual promesa en caso de que el Motagua se consagre como campeón en este 2025. El edil capitalino estuvo presente en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Feria de Villanueva, donde se entregaron 196 nuevos locales a los vendedores de este lugar.

Aldana de forma amistosa comenzó a bromear con un señor presente en el evento el cual tiene poco cabello. "Yo voy a hacer una promesa también frente a usted (...) sí Motagua queda campeón, ¡Yo me peloneó! ¡Queda grabado!", exclamó el alcalde mientras la multitud reía por su peculiar promesa. No obstante, se mantiene en incógnita si el alcalde se refería a si el "Ciclón Azul" queda como campeón de la Liga Nacional o de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y es que Jorge Aldana es un acérrimo fanático del Motagua. El pasado 29 de agosto, felicitó a las "Águilas" por su aniversario 97.