Con la llegada de jugadores de Olimpia y Motagua: Así arrancó la concentración de Honduras

La Selección de Honduras se concentra desde hoy con la misión de comenzar a edificar la fórmula para encarar los primeros dos juegos de la fase final de la eliminatoria

  • 29 de agosto de 2025 a las 17:44
Así fue la llegada de los primeros futbolistas al hotel de concentración.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras arrancó este viernes 29 de agosto con su concentración oficial, de cara a la última fase de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El director técnico de la Bicolor, Reinaldo Rueda, decidió reunir a sus futbolistas con varios días de anticipación para trabajar en aspectos tácticos y físicos antes de emprender el viaje a Curazao, donde Honduras enfrentará a Haití en su primer compromiso. Posteriormente, la “H” recibirá a Nicaragua en condición de local.

Elison Rivas lamenta no ser convocado a la Selección Nacional y palpita el Marathón-Olimpia

Los jugadores convocados comenzaron a llegar desde las 5 de la tarde al hotel de concentración designado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). El cuerpo técnico quiere contar con la plantilla completa lo antes posible para iniciar los entrenamientos.

El equipo catracho escogió como sede de concentración uno de los hoteles más reconocidos de Tegucigalpa, el cual ha sido el elegido como su fortín durante la preparación para estos compromisos eliminatorios.

Por su cercania, los primeros en reportarse fueron los jugadores pertenecientes a Olimpia y Motagua, como Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Luis Ortíz y José Mario Pinto, quienes se pusieron bajo las órdenes de Reinaldo Rueda y a la espera de sus demás compañeros.

Este día se espera la llegada de más futbolistas que militan en otros clubes de la Liga Nacional. La idea del cuerpo técnico es que, en el transcurso del fin de semana el plantel quede completa con el arribo de los legionarios.

Con dos vibrantes clásicos: Así se jugará la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional

Los antes mencionados, se tiene previsto que vayan arribando en los próximos días. Cabe recordar que en el caso de Romell Quioto y Deiby Flores vienen desde Arabia Saudita.

La Selección de Honduras confía en aprovechar al máximo estos días de trabajo para llegar en óptimas condiciones a su debut en la eliminatoria. El objetivo del cuerpo técnico y jugadores es claro: dar un paso firme hacia la clasificación al próximo Mundial y devolver la ilusión a la afición catracha.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

PORTEROS: Luis López (Real España), Édrick Menjívar (Olimpia) y Luis Ortiz (Motagua).

DEFENSAS: Luis Santamaría (Motagua), Getsel Montes (Herediano), Andy Nájar (Nashville - MLS), Julián Martínez (Alverca - Portugal), Franklin Flores (Real España), Cristopher Meléndez (Motagua), Joseph Rosales (Minnesota - MLS) y Marcelo Santos (Motagua).

VOLANTES: Jorge Álvarez (Olimpia), Deiby Flores (Al Najma - Arabia Saudita), José Mario Pinto (Olimpia), David Ruiz (Inter Miami), Raúl García (Lobos), Edwin Rodríguez (Olimpia), Carlos Pineda (Sporting - Costa Rica) y Alexy Vega (Marathón).

DELANTEROS: Alenis Vargas (SJK - Finlandia), Romell Quioto (Al Najma - Arabia Saudita), Anthony Lozano (Santos - Liga MX), Luis Palma (Lech Poznán - Polonia), Jorge Benguché (Olimpia).

