Con la llegada de jugadores de Olimpia y Motagua: Así arrancó la concentración de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras arrancó este viernes 29 de agosto con su concentración oficial, de cara a la última fase de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. El director técnico de la Bicolor, Reinaldo Rueda, decidió reunir a sus futbolistas con varios días de anticipación para trabajar en aspectos tácticos y físicos antes de emprender el viaje a Curazao, donde Honduras enfrentará a Haití en su primer compromiso. Posteriormente, la “H” recibirá a Nicaragua en condición de local.

Los jugadores convocados comenzaron a llegar desde las 5 de la tarde al hotel de concentración designado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). El cuerpo técnico quiere contar con la plantilla completa lo antes posible para iniciar los entrenamientos. El equipo catracho escogió como sede de concentración uno de los hoteles más reconocidos de Tegucigalpa, el cual ha sido el elegido como su fortín durante la preparación para estos compromisos eliminatorios. Por su cercania, los primeros en reportarse fueron los jugadores pertenecientes a Olimpia y Motagua, como Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Luis Ortíz y José Mario Pinto, quienes se pusieron bajo las órdenes de Reinaldo Rueda y a la espera de sus demás compañeros. Este día se espera la llegada de más futbolistas que militan en otros clubes de la Liga Nacional. La idea del cuerpo técnico es que, en el transcurso del fin de semana el plantel quede completa con el arribo de los legionarios.

Los antes mencionados, se tiene previsto que vayan arribando en los próximos días. Cabe recordar que en el caso de Romell Quioto y Deiby Flores vienen desde Arabia Saudita. La Selección de Honduras confía en aprovechar al máximo estos días de trabajo para llegar en óptimas condiciones a su debut en la eliminatoria. El objetivo del cuerpo técnico y jugadores es claro: dar un paso firme hacia la clasificación al próximo Mundial y devolver la ilusión a la afición catracha.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS