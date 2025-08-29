Elison Rivas lamenta no ser convocado a la Selección Nacional y palpita el Marathón-Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El fichaje de Elison Rivas con Olimpia se dio sin mucho protagonismo y desde su debut con la camiseta del Rey de Copas se ha ganado la titularidad y cariño de los aficionados a base de esfuerzo y buenas actuaciones en el terreno de juego. El pasado miércoles fue uno de los anotadores en el partido que Olimpia le ganó 3-0 al Xelajú de Guatemala por la Copa Centroamericana de Concacaf, resultado que le permitió al equipo Merengue la clasificación directa a los cuartos de final del certamen internacional.

El lateral derecho de 35 años de edad habló este viernes con los medios de comunicación y reveló sus sensaciones tras aportar en esta victoria internacional de los Albos. Además, ya palpita el clásico de mañana sábado ante Marathón en San Pedro Sula. Por último, no dudó en tocar el tema de su ausencia en la convocatoria de la Selección de Honduras para los partidos de la Eliminatoria Mundialista ante Haití y Nicaragua. ¿Ha tenido contacto con Reinaldo Rueda?

DECLARACIONES DE ELISON RIVAS

¿Cómo analizas el clásico de este sábado entre Olimpia y Marathón? Venimos con un grupo compacto, vamos con la mentalidad de traer los tres puntos. ¿Cómo estás viviendo este momento, marcaste gol y Olimpia clasifica a cuartos de final en Copa Centroamericana? Agradecerle a Dios por la oportunidad de regalarme ese lindo gol y la clasificación, además del primer lugar. Lo viví tranquilo, ya después en llamada con mi familia. Estoy muy agradecido con los compañeros y el profe por el trabajo que venimos haciendo. No van a estar los que regularmente son titulares en Olimpia y se van a enfrentar a un Marathón sin Alexy Vega. ¿Qué tan peligroso puede ser el rival? La verdad, no veo lo bajo del equipo, estamos trabajando todos con los compañeros. Si uno no está, está otro para suplirlo. ¿Cómo tomas el no haber tenido oportunidad en la Selección de Honduras? ¿Crees que va a llegar de nuevo? No puedo cuestionar la decisión del profe, solo me toca agachar la cabeza y seguir trabajando para que, Dios mediante, más adelante pueda ser considerado en la Selección. Toca trabajar un poco más; si no fui considerado esta vez, trabajar un poco más en el aspecto físico, que yo creo que me faltó.