Fechas y horarios de partidos de Olimpia, Motagua y Real España en cuartos de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- La carrera para convertirse en el campeón de Centroamérica se reanudará a finales de septiembre con cuatro vibrantes enfrentamientos de cuartos de final, esto luego de concluir la fase de grupos, donde tres clubes catrachos figuran en los clasificados.
Además del pase a semifinales, los ocho clubes en los cuartos lucharán por seis lugares disponibles en la Copa de Campeones de Concacaf del próximo año, camino del cual quedó al margen, por ejemplo, Saprissa.
Para ello, la Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los cuartos de final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Motagua abrirá la contienda visitando al Alajuelense el martes 23 de septiembre a las 8:00 de la noche y cierra jugando de local la llave el siguiente martes 30 del mismo mes a las 8:00 pm. Los albos del Olimpia visitan primero Costa Rica contra Cartaginés el jueves 25 y cierran también en el Nacional el jueves 2 de octubre a las 8:15 de la noche. Cabe destacar que si merengues y azules clasifican, se medirán en las semifinales.
Mientras que los aurinegros del Real España van contra el Plaza Amador, el mejor equipo de la competencia, que barrió con todos en la fase de grupo. La máquina abre en el Morazán el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 de la noche y cierra jugando en el Rommel Fernández el 1 de octubre a las 7:00 pm.
LOS PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL
Partidos de ida
Martes 23 septiembre 2025
8:00 pm, Alajuelense vs FC Motagua - Estadio Alejandro Morera Soto.
Miércoles 24 septiembre 2025
8:00 pm, Xelajú MC vs Sporting San Miguelito - Estadio Cementos Progreso.
8:00 pm, Real España vs Plaza Amador - Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula.
Jueves 25 septiembre 2025
8:00 pm, Cartaginés vs Olimpia - Estadio Fello Meza.
Partidos de vuelta
Martes 30 septiembre 2025
8:00 pm, Motagua vs Alajuelense - Estadio "Chelato" Uclés.
Miércoles 1 octubre 2025
7:00 pm, Plaza Amador vs Real España - Estadio Rommel Fernández.
Jueves 2 octubre 2025
7:00 pm, Sporting San Miguelito vs Xelajú MC - Estadio Universitario, Penenoné.
8:15 pm, Olimpia vs Cartaginés - Estadio "Chelato" Uclés.