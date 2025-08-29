Fechas y horarios de partidos de Olimpia, Motagua y Real España en cuartos de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- La carrera para convertirse en el campeón de Centroamérica se reanudará a finales de septiembre con cuatro vibrantes enfrentamientos de cuartos de final, esto luego de concluir la fase de grupos, donde tres clubes catrachos figuran en los clasificados.

Además del pase a semifinales, los ocho clubes en los cuartos lucharán por seis lugares disponibles en la Copa de Campeones de Concacaf del próximo año, camino del cual quedó al margen, por ejemplo, Saprissa.

Para ello, la Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los cuartos de final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Motagua abrirá la contienda visitando al Alajuelense el martes 23 de septiembre a las 8:00 de la noche y cierra jugando de local la llave el siguiente martes 30 del mismo mes a las 8:00 pm. Los albos del Olimpia visitan primero Costa Rica contra Cartaginés el jueves 25 y cierran también en el Nacional el jueves 2 de octubre a las 8:15 de la noche. Cabe destacar que si merengues y azules clasifican, se medirán en las semifinales.

Mientras que los aurinegros del Real España van contra el Plaza Amador, el mejor equipo de la competencia, que barrió con todos en la fase de grupo. La máquina abre en el Morazán el miércoles 24 de septiembre a las 8:00 de la noche y cierra jugando en el Rommel Fernández el 1 de octubre a las 7:00 pm.