Luis Palma jugará Conference League: Estos serán los rivales del hondureño con Lech Poznan

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La fase de liga de la <b>UEFA Conference League 2025/26</b> iniciará el 2 de octubre de 2025, fecha en la que el <b>Lech Poznan</b> de <b>Luis Palma</b> jugará su primer partido en esta etapa del torneo. Este equipo polaco, tras haber competido en busca de un lugar en la<b> Champions League</b> y la Europa League, finalmente disputará la Conference League esta temporada.En esta fase, Lech Poznan deberá disputar un total de seis encuentros, de los cuales tres serán en casa y tres más como visitante. Sus rivales en esta etapa serán equipos de distintas ligas europeas:<b> Rapid Viena, Rayo Vallecano, Mainz FSV, Lincoln Red Imps, FC Lausanne Sport y Sigma Olomouc</b>.