Luis Palma jugará Conference League: Estos serán los rivales del hondureño con Lech Poznan

En la fase de grupos, Lech Poznan deberá disputar un total de seis encuentros; los duros rivales que enfrentará el equipo de Palma

  • 29 de agosto de 2025 a las 10:15
El equipo de Palma no logró ganar un lugar en la Champions League y la Europa League.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- La fase de liga de la UEFA Conference League 2025/26 iniciará el 2 de octubre de 2025, fecha en la que el Lech Poznan de Luis Palma jugará su primer partido en esta etapa del torneo. Este equipo polaco, tras haber competido en busca de un lugar en la Champions League y la Europa League, finalmente disputará la Conference League esta temporada.

En esta fase, Lech Poznan deberá disputar un total de seis encuentros, de los cuales tres serán en casa y tres más como visitante. Sus rivales en esta etapa serán equipos de distintas ligas europeas: Rapid Viena, Rayo Vallecano, Mainz FSV, Lincoln Red Imps, FC Lausanne Sport y Sigma Olomouc.

El desafío para Lech Poznan es muy grande por la inversión hecha, por lo que buscará aprovechar su localía en los tres partidos como anfitrión para sumar puntos importantes y avanzar a las siguientes rondas de la competencia. La fase de liga se jugará con un formato en el que cada equipo se enfrenta a los otros seis participantes, alternando entre juegos de visita y en casa.

La Conference League es competencia de tercer nivel organizada por la UEFA que reúne a clubes de toda Europa. Es una oportunidad para demostrar el crecimiento del club en el ámbito internacional y para que Luis Palma y sus compañeros brillen en el escenario europeo, donde el catracho ya estuvo con el Aris Salónica.

De esta forma, Lech Poznan inicia su campaña en esta UEFA Conference League con la ilusión de avanzar y superar la barrera de la fase de liga, enfrentándose a equipos competitivos que también aspiran a progresar en el torneo.

El equipo de Luis Palma comienza su andadura en la fase de liga de la UEFA Conference League el 2 de octubre de 2025, enfrentando a seis rivales, tres veces en casa y tres como visitante, una cita clave para el club esta temporada europea.

