Fecha, sedes y estadios de los partidos de la Selección de Honduras en la Eliminatoria Mundialista

Tegucigalpa, Honduras.- La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) confirmó las sedes y horarios de los partidos correspondientes a la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 en los meses de octubre y noviembre.
La Ronda Final, en la que participarán 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, comenzará en septiembre y continuará en octubre y noviembre con enfrentamientos de ida y vuelta en toda la región. Cada selección nacional jugará seis partidos en total, tres en casa y tres de visita, durante las tres fechas FIFA.
LOS TRES GRUPOS SON LOS SIGUIENTES
Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam
Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas
Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua
Al concluir la Ronda Final en noviembre, el ganador de cada grupo se clasificará directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos.
Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026, para tener la oportunidad de asegurarse un lugar en la Copa Mundial. Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en la Copa Mundial masculina de la FIFA.
Concacaf confirmó las sedes y los horarios de los partidos de Honduras, tanto de local y visitante, donde se queda claro que el duelo ante Costa Rica será en el estadio Morazán.
PRIMERA JORNADA
Viernes, 5 de septiembre de 2025
Haití vs Honduras
Hora: 6:00 pm
Estadio: Ergilio Hato
Ciudad: Willemstad (Curazao)
SEGUNDA JORNADA
Jueves, 9 de octubre de 2025
Honduras vs Nicaragua
Hora: 8:00 pm
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)
TERCERA JORNADA
Jueves, 9 de octubre de 2025
Honduras vs Costa Rica
Hora: 8:00 pm
Estadio: Morazán
Ciudad: San Pedro Sula (Honduras)
CUARTA JORNADA
Lunes, 13 de octubre de 2025
Honduras vs Haití
Hora: 6:00 pm
Estadio: Nacional Chelato Uclés
Ciudad: Tegucigalpa (Honduras)
QUINTA JORNADA
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Nicaragua vs Honduras
Hora: 8:00 pm
Estadio: Nacional
Ciudad: Managua (Nicaragua)
SEXTA JORNADA
Martes, 18 de noviembre de 2025
Costa Rica vs Honduras
Hora: 7:00 pm
Estadio: Nacional
Ciudad: San José (Costa Rica)