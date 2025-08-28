Cruces de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- Confirmado. La Copa Centroamericana de Concacaf ya tiene los ocho boletos ocupados para los cuartos de final, donde tres clubes hondureños ya sellaron el boleto a esa ronda de los mejores ocho clubes de la región.

Motagua, Olimpia y Real España son los dos representantes oficiales y Honduras se convierte en el país con más clubes clasificados a estos cuartos de final.

Tras los dos partidos de este jueves, estos definieron cruces donde los cuatro ganadores de la fase de grupos han sido posicionados según el ranking de 1 a 4 en base a las posiciones de la fase de grupos.

Ya está confirmado que Olimpia cierra de local su partidos de vuelta de cuartos de final tras quedar como el mejor segundo de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Por su parte, Motagua y Real España deberán iniciar jugando en casa y cerrarán la serie como visitantes.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estos son los clubes clasificados a cuartos de final: Plaza Amador (Panamá), Olimpia (Honduras), Motagua (Honduras), San Miguelito (Panamá), Xelajú (Guatemala), Alajuelense (Costa Rica), Cartaginés (Costa Rica), Real España (Honduras).

TABLA DE POSICIONES

1.Plaza Amador +5 12

2. Olimpia +8 10

3. Motagua +4 8

4. San Miguelito -1 7

5.Xelajú +5 9

6.Alajuelense +2 9

7.Cartaginés +9 7

8.Real España +2 6