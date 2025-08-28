Convocatoria de Honduras para partidos de eliminatoria ante Haití y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de los jugadores convocados para los partidos de eliminatoria que se tienen programados para este mes de septiembre.

La Selección Nacional de Honduras se medirá ante su similar de Haití el viernes cinco en Curazao y contra Nicaragua el martes nueve en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

La 'Bicolor' llega a estos compromisos de la eliminatoria rumbo el Mundial United 2026 luego de llegar a semifinales en la pasa Copa Oro donde fue eliminada por México.

Ahora el equipo que comanda Reinaldo Rueda se enfoca en el objetivo principal, donde tendrá actividad en septiembre, octubre y noviembre.