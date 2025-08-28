Convocatoria de Honduras para partidos de eliminatoria ante Haití y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de los jugadores convocados para los partidos de eliminatoria que se tienen programados para este mes de septiembre.
La Selección Nacional de Honduras se medirá ante su similar de Haití el viernes cinco en Curazao y contra Nicaragua el martes nueve en el estadio Nacional de Tegucigalpa.
La 'Bicolor' llega a estos compromisos de la eliminatoria rumbo el Mundial United 2026 luego de llegar a semifinales en la pasa Copa Oro donde fue eliminada por México.
Ahora el equipo que comanda Reinaldo Rueda se enfoca en el objetivo principal, donde tendrá actividad en septiembre, octubre y noviembre.
Convocatoria de Honduras
PORTEROS
1. Edrick Menjívar (Olimpia)
2. Luis Buba López (Real España)
3. Luis Ortiz (Motagua)
DEFENSAS
4. Andy Nájar (Nashville SC)
5. Luis Santamaría Crisanto (Motagua)
6. Cristhopher Meléndez (Motagua)
7. Franklin Flores (Real España)
8. Joseph Rosales (Minnesota United)
9. Getsel Montes (Herediano)
10. Marcelo Santos (Motagua)
11. Julián Martínez (Alverca FC)
MEDIOCAMPISTAS
12 Deybi Flores (Al Najma)
13. Carlos Pineda (Sporting)
14. David Ruiz (Inter Miami)
15. Jorge Álvarez (Olimpia)
16. Edwin Rodríguez (Olimpia)
17. José Mario Pinto (Olimpia)
18. Alexy Vega (Marathón)
19. Raúl García (Lobos UPN)
20. Luis Palma (Lech Poznan)
DELANTEROS
21. Jorge Benguché (Olimpia)
22. Antony Lozano (Santos Laguna)
23. Romell Quioto (Al Najma)
24. Alenis Vargas (SJK Seinäjoki)
La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 12 equipos: los ganadores y segundos lugares de cada grupo de la Segunda Ronda. Estos equipos se dividirán en tres grupos de cuatro.
Las selecciones calificadas anunciadas alfabéticamente son Bermuda, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.
Durante las Fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2025, cada equipo se enfrentará a los demás de su grupo tanto en casa como de visita, jugando un total de seis partidos. Al término de la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos.
Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán al Play-In de la FIFA, previsto para marzo de 2026. Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en la Copa Mundial de la FIFA masculina.