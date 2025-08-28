Lech Poznań de Luis Palma queda eliminado de Europa League ¿podrá jugar Conference?

Sin embargo, la eliminación de la Europa League no significa el fin de la participación europea para Luis Palma y compañía. Los equipos que caen en los play-offs de la Europa League tienen una segunda oportunidad: se clasifican para la fase de liga de la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Poznan, Polonia.- El Lech Poznań de Luis Palma quedó eliminado de la UEFA Europa League tras una dura derrota en el global ante el Genk de Bélgica. A pesar de que el equipo polaco logró una victoria por 2-1 en el partido de vuelta, el 1-5 que había sufrido en la ida en casa los dejó fuera de la competencia europea, con un global de 3-6 a favor de los belgas.

Esta es una competencia en la que 12 equipos eliminados de la Europa League tienen la posibilidad de seguir participando junto a otros equipos con un ranking bajo en el Viejo Continente. Cabe mencionar que el Lech Poznań viene siendo eliminado desde la ronda previa de la Champions League.

Para Luis Palma, esta será su segunda participación en la Conference League, torneo en el que ya jugó con el AEK de Atenas, Grecia. A pesar de que este torneo es visto como una competencia de menor nivel en comparación con la Europa League, sigue siendo una excelente prueba para los jugadores y equipos que buscan mantener su presencia internacional.

El Lech Poznań, aunque quedó eliminado de la Europa League a manos del Genk de Bélgica, mantiene la oportunidad de seguir compitiendo en Europa y aprovechar al máximo el torneo de la Conference League.

Con Luis Palma en su ataque, el equipo polaco intentará hacer una buena campaña y, por qué no, dar la sorpresa en esta nueva etapa. Aunque la Champions League era el objetivo principal, pero quedaron eliminados y tampoco pudieron en la Europa League, la Conference League sigue siendo una opción atractiva para continuar su camino europeo en la temporada.