  1. Inicio
  2. · Deportes

Lech Poznań de Luis Palma queda eliminado de Europa League ¿podrá jugar Conference?

El hondureño Luis Palma vio como su equipo Lech Poznań quedó fuera de la Champions y Europa League

  • 28 de agosto de 2025 a las 17:26
Lech Poznań de Luis Palma queda eliminado de Europa League ¿podrá jugar Conference?

Luis Palma solo jugó los primeros minutos en el triunfo del Lech Poznań sobre el Genk.

 Foto: @LechPoznan

Poznan, Polonia.- El Lech Poznań de Luis Palma quedó eliminado de la UEFA Europa League tras una dura derrota en el global ante el Genk de Bélgica. A pesar de que el equipo polaco logró una victoria por 2-1 en el partido de vuelta, el 1-5 que había sufrido en la ida en casa los dejó fuera de la competencia europea, con un global de 3-6 a favor de los belgas.

Sin embargo, la eliminación de la Europa League no significa el fin de la participación europea para Luis Palma y compañía. Los equipos que caen en los play-offs de la Europa League tienen una segunda oportunidad: se clasifican para la fase de liga de la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Luis Palma es premiado luego de anotar su primer gol con el Lech Poznan de Polonia

Esta es una competencia en la que 12 equipos eliminados de la Europa League tienen la posibilidad de seguir participando junto a otros equipos con un ranking bajo en el Viejo Continente. Cabe mencionar que el Lech Poznań viene siendo eliminado desde la ronda previa de la Champions League.

Para Luis Palma, esta será su segunda participación en la Conference League, torneo en el que ya jugó con el AEK de Atenas, Grecia. A pesar de que este torneo es visto como una competencia de menor nivel en comparación con la Europa League, sigue siendo una excelente prueba para los jugadores y equipos que buscan mantener su presencia internacional.

El Lech Poznań, aunque quedó eliminado de la Europa League a manos del Genk de Bélgica, mantiene la oportunidad de seguir compitiendo en Europa y aprovechar al máximo el torneo de la Conference League.

Con Luis Palma en su ataque, el equipo polaco intentará hacer una buena campaña y, por qué no, dar la sorpresa en esta nueva etapa. Aunque la Champions League era el objetivo principal, pero quedaron eliminados y tampoco pudieron en la Europa League, la Conference League sigue siendo una opción atractiva para continuar su camino europeo en la temporada.

Clasificados a la Conference League

Polonia (4): Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia, Legia

Inglaterra (2): Lincoln, Crystal Palace

Irlanda (2): Shelboune, Shamrock Rovers

Chipre (2): Omonia, AEK Larnaca

República Checa (2): Sigma Olomouc, Sparta Praga

Ucrania (2): Dinamo Kiev, Shakhtar

Finlandia (1): KuPSAlemania (1): Mainz

Turquía (1): Samsunspor

Macedonia del Norte (1): Shkëndija

Croacia (1): RijekaBosnia y Herzegovina (1): Zrinjski

Eslovaquia (1): Slovan Bratislava

Escocia (1): Aberdeen

Armenia (1): Noah

Suiza (1): Lausanne

Malta (1): Hamrun

Austria (1): SK Rapid

Países Bajos (1): AZ Alkmaar

Suecia (1): Häcken

Francia (1): Estrasburgo

Rumanía (1): Universidad Craiova

Grecia (1): AEKKosovo (1): Drita

Italia (1): Fiorentina

Eslovenia (1): Celje

España (1): Rayo Vallecano

Islandia (1): Breidablik.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias