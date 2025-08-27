  1. Inicio
Debut en Olimpia, bronca de Xelajú, lo que hizo Nasralla y fiesta por la clasificación en Concacaf

Novia de jugador y Salvador Nasralla sorprendieron; las mejores fotos que dejó la clasificación de Olimpia a la siguiente fase en Copa Centroamericana

  • 27 de agosto de 2025 a las 20:12
1 de 24

Olimpia goleó al Xelajú de Guatemala en el estadio Nacional y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.

Fotos: Marvin Salgado y Alex Pérez.
2 de 24

Las hermosas aficionadas guatemaltecas engalanaron la previa de este partido por la fase de grupos de Concacaf.
3 de 24

Una buena cantidad de aficionados llegaron al estadio Nacional para ver el partido entre Olimpia y Xelajú.

4 de 24

La barra organizada del Olimpia puso el ambiente a pocos minutos del arranque del partido.

5 de 24

La chica de blanco es la esposa del volante Jorge Álvarez del Olimpia, ella llegó con una amiga y se instalaron en el sector de silla.
6 de 24

Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de Honduras, sorprendió tras llegar al estadio Nacional y se tomó el tiempo de platicar por unos minutos con aficionados del Xelajú que se aprestaban a ingresar al recinto deportivo.
7 de 24

Los hinchas del Albo sorprendieron con esta manta gigante en el sector del sol centro del coloso capitalino.

8 de 24

La mascota del Rey de Copa se robó el show y estuvo entreteniendo a los aficionados.

9 de 24

El técnico uruguayo Eduardo Espinel llegaba con la obligación de sumar con Olimpia esta noche para meterse a la siguiente fase del certamen de Concacaf.
10 de 24

Los futbolistas de ambos equipos salieron a eso de las 8:00 PM al terreno de juego para realizar los actos protocolarios.

11 de 24

Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiróz, 5- Elison Rivas; 20- Jamir Maldonado, 8- Edwin Rodríguez, 23- Jorge Álvarez, 7- José Mario Pinto; 27- Jerry Bengtson y 9- Jorge Benguché.
12 de 24

Así salió el Xelajú: 1- Rubén Silva, 13- Widvin Tebalán, 4- Manuel Romero, 5- Gerardo Gordillo, 12- Derrikson Quiróz; 23- Raúl Calderón, 52- Jorge Aparicio, 7- Yilton Díaz, 10- Antonio López; 99- Romario Da Silva y 9- Pedro Báez.
13 de 24

Xelajú arrancó mejor en el partido y en menos de 10 minutos logró tener dos jugadas peligrosas cerca del área de Olimpia.

14 de 24

Fue hasta el minuto 33 que Olimpia reaccionó y abrió la lata. Elison Rivas sacó un potente remate de larga distancia para poner el 1-0 del partido.

15 de 24

3 minutos más tarde Jerry Bengtson aprovechó un error garrafal del arquero del Xelajú y puso el 2-0 a favor de los leones.

16 de 24

Al minuto 38 cayó el tercero de los locales. Edwin Rodríguez soltó un enorme centro desde la derecha y Jorge Benguché cerró la pinza con un gran remate de cabeza.

17 de 24

Así se fueron los jugadores del Xelajú a los vestuarios tras el final del primer tiempo.

18 de 24

Los visitantes no podían creer lo que estaba pasando, en menos de 10 minutos les habían anotado 3 goles y la afición local empezada a corear el "ole".

19 de 24

El partido fue trabado en el segundo tiempo y parecía que ambos equipos estaban bien con el resultado.

20 de 24

El volante argentino Agustín Mulet, nuevo fichaje del Olimpia, ingresó al minuto 74 del partido y sumó sus primeros minutos con la camiseta del albo.

21 de 24

Olimpia terminó ganado 3-0 el partido ante Xelajú y se clasifica como líder invicto del grupo D a los cuartos de final de Copa Centroamericana.

22 de 24

EL HERALDO captó las caras de tristeza en los jugadores del equipo guatemalteco.

23 de 24

Futbolistas del Olimpia agradecieron a su afición por el apoyo.

24 de 24

Benguché intercambió su camiseta con un jugador rival tras el pitazo final.

