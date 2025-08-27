Debut en Olimpia, bronca de Xelajú, lo que hizo Nasralla y fiesta por la clasificación en Concacaf

Olimpia goleó al Xelajú de Guatemala en el estadio Nacional y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Las hermosas aficionadas guatemaltecas engalanaron la previa de este partido por la fase de grupos de Concacaf.
Una buena cantidad de aficionados llegaron al estadio Nacional para ver el partido entre Olimpia y Xelajú.
La barra organizada del Olimpia puso el ambiente a pocos minutos del arranque del partido.
La chica de blanco es la esposa del volante Jorge Álvarez del Olimpia, ella llegó con una amiga y se instalaron en el sector de silla.
Salvador Nasralla, candidato a la presidencia de Honduras, sorprendió tras llegar al estadio Nacional y se tomó el tiempo de platicar por unos minutos con aficionados del Xelajú que se aprestaban a ingresar al recinto deportivo.
Los hinchas del Albo sorprendieron con esta manta gigante en el sector del sol centro del coloso capitalino.
La mascota del Rey de Copa se robó el show y estuvo entreteniendo a los aficionados.
El técnico uruguayo Eduardo Espinel llegaba con la obligación de sumar con Olimpia esta noche para meterse a la siguiente fase del certamen de Concacaf.
Los futbolistas de ambos equipos salieron a eso de las 8:00 PM al terreno de juego para realizar los actos protocolarios.
Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiróz, 5- Elison Rivas; 20- Jamir Maldonado, 8- Edwin Rodríguez, 23- Jorge Álvarez, 7- José Mario Pinto; 27- Jerry Bengtson y 9- Jorge Benguché.
Así salió el Xelajú: 1- Rubén Silva, 13- Widvin Tebalán, 4- Manuel Romero, 5- Gerardo Gordillo, 12- Derrikson Quiróz; 23- Raúl Calderón, 52- Jorge Aparicio, 7- Yilton Díaz, 10- Antonio López; 99- Romario Da Silva y 9- Pedro Báez.
Xelajú arrancó mejor en el partido y en menos de 10 minutos logró tener dos jugadas peligrosas cerca del área de Olimpia.
Fue hasta el minuto 33 que Olimpia reaccionó y abrió la lata. Elison Rivas sacó un potente remate de larga distancia para poner el 1-0 del partido.
3 minutos más tarde Jerry Bengtson aprovechó un error garrafal del arquero del Xelajú y puso el 2-0 a favor de los leones.
Al minuto 38 cayó el tercero de los locales. Edwin Rodríguez soltó un enorme centro desde la derecha y Jorge Benguché cerró la pinza con un gran remate de cabeza.
Así se fueron los jugadores del Xelajú a los vestuarios tras el final del primer tiempo.
Los visitantes no podían creer lo que estaba pasando, en menos de 10 minutos les habían anotado 3 goles y la afición local empezada a corear el "ole".
El partido fue trabado en el segundo tiempo y parecía que ambos equipos estaban bien con el resultado.
El volante argentino Agustín Mulet, nuevo fichaje del Olimpia, ingresó al minuto 74 del partido y sumó sus primeros minutos con la camiseta del albo.
Olimpia terminó ganado 3-0 el partido ante Xelajú y se clasifica como líder invicto del grupo D a los cuartos de final de Copa Centroamericana.
EL HERALDO captó las caras de tristeza en los jugadores del equipo guatemalteco.
Futbolistas del Olimpia agradecieron a su afición por el apoyo.
Benguché intercambió su camiseta con un jugador rival tras el pitazo final.