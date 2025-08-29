Con dos vibrantes clásicos: Así se jugará la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional

La actividad arranca este sábado 29 de agosto en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, donde Génesis PN recibe a Victoria de La Ceiba a partir de las 3:00 de la tarde, en un choque directo por escalar posiciones en la tabla del máximo circuito catracho.

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional no se detiene y este fin de semana se disputa la jornada 7, que promete muchas emociones con dos clásicos que acaparan la atención de los aficionados al fútbol hondureño.

Más tarde, a las 7:30 PM, el estadio Olímpico de San Pedro Sula será escenario de un duelo entre Marathón y Olimpia. Los Verdolagas quieren acortar distancias con el líder, mientras que los Albos buscarán reafirmar su condición de favorito en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

El domingo 31 de agosto la acción continúa en el estadio Óscar Peralta, donde Juticalpa FC y Lobos UPNFM se medirán con la urgencia de sumar puntos para mantenerse en la pelea tras un gran arranque de torneo. El compromiso inicia a las 3:00 PM.

Ese mismo día, a las 5:15 de la tarde, el estadio Francisco Morazán albergará el choque entre Platense FC y CD Choloma, partido clave en la lucha por salir de la parte baja de la tabla.

La jornada cerrará con broche de oro cuando en el estadio Nacional Chelato Uclés, Motagua y Real España se enfrenten en otro de los clásicos hondureños. Ambos equipos llegan motivados tras clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, por lo que se espera un duelo intenso y de alto nivel.

DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones avanzan a liguilla del torneo Apertura 2025. Mientras que del séptimo al onceavo los equipos quedan eliminados.