Rubilio Castillo rechazó ofertas para llegar a Marathón y sobre Motagua; "Quedó en el pasado, es tema cerrado"

San Pedro Sula, Honduras.- Román Rubilio Castillo se convirtió en nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El ariete catracho sorprendió con su fichaje al conjunto verdolaga, quien tiene en la mira coronarse campeón en su centenario.

El delantero atendió su primera conferencia de prensa con el "Monstruo Verde", donde reveló el motivo de su fichaje por Marathón, el dorsal bíblico que escogió y confirmó que cerró su etapa con Motagua.

También analizó sobre la dupla que hará con Alexy Vega, el castigo de los cuatro partidos, las ofertas que rechazó, su respuesta sobre los comentarios negativos tras fichar por el verde y el por qué llegó vestido todo de blanco.

¿Qué lo motivo fichar por Marathón?

Muy contento de estar acá, tienen un lindo proyecto. Me motivó el proyecto que presentaron y por la tranquilidad de estar con la familia, de seguir la carrera acá. También el de venir a sumar, a dar lo mejor, es una institución grande. Me uno para los objetivos que el club se ha trazado.

¿Hubo otras propuestas en Honduras?

Sí, claro. Había otras propuestas acá. Nos decidimos por Marathón. Al final tardó un poco, pero estamos contentos. Agradecidos con Dios de dar un paso.

¿Cómo negociaron y es cábala que se haya venido de blanco a la conferencia?

Creo que a la hora de negociar el contrato, ambas partes como la directiva, pusimos de nosotros. Cada uno fue consiente de lo que podía ofrecer. Sabía que tenía la suspensión de los cuatro juegos, llegamos a un feliz término. Y mi vestimenta es por respeto a ustedes y vestirme bien, no es cábala.

¿Qué piensa de los comentarios de los hinchas del Motagua tras decidirse por el verde?

Se respetan. Ante los comentarios que se den, eso lo respeto, pero es mi decisión, estoy en Marathón, he tomado ese paso importante, estoy contento de estar acá. Eso quedó ya en el pasado, palabras de agradecimiento para todos.

¿Qué pasa por la mente de Rubilio Castillo ahora que es el killer verdolaga?

Creo que como solución no creo tomarlo, solución somos todos, la solución debe basarse en lo que podamos lograr y plasmar.

¿No hubo tanto interés en Motagua?

No sé si hubo interés, creo que eso ya es tema cerrado, estoy entrenando en Marathón, quiero pasar de página, quedo tranquilo con mi consciencia porque se hizo lo humanamente posible, pero decidimos con la familia que es más sano cambiar de aire y es cerrar una etapa llena de éxitos y de muchos sentimientos.

¿Qué piensa de las instalaciones del Marathón?

Son instalaciones de primer nivel, es muy admirable de todo lo que se ha invertido. Nosotros tenemos que demostrarlo del terreno de juego, es un club que está bien, toca exigirnos dentro del terreno de juego. Vengo con la ilusión del campeonato. Esperamos aportar todo el sacrificio posible, lograr el objetivo que todos queremos. Me he encontrado con un grupo que me ha recibido bien.

¿Ilusiona la dupla con Alexy Vega?

Alexy Vega es un gran jugador, no solo Alexy, ilusionan todos, debemos estar enchufados todos. Nosotros debemos de estar mentalizados. Estamos llamados por la experiencia. Messiniti está haciendo las cosas bien, los compañeros merecen respeto.

¿Hay algún número en específico?

El número 77, lo elegimos con la familia. Ese número es por el tema de disposición, es un número bíblico.

¿Hubo ofertas de Olimpia o Real España?

No vale la pena hablarlo. Lo que sí pudo haber sucedido era irme afuera nuevamente, pero era buscar la tranquilidad con mi familia. No quisimos volver a salir y quedarme acá.