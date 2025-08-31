Motagua sigue enrachado y se queda con el clásico ante Real España en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- En un vibrante clásico, el Fútbol Club Motagua venció 3-2 al Real España la noche de este domingo en juego que cerró la jornada 7 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Un doblete del centrocampista Denis Meléndez más un tanto del brasileño Kleber de Oliveira, le dieron los goles de la victoria al conjunto azul. Por el lado de la máquina marcaron Darlin Mencía y Benavídez.

Con este triunfo, Motagua suma siete puntos y se ubica en la octava posición. Mientras que Real España ligó su segunda derrota consecutiva y se estanca en el sexto lugar con 10 unidades.