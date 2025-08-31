Motagua sigue enrachado y se queda con el clásico ante Real España en el Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- En un vibrante clásico, el Fútbol Club Motagua venció 3-2 al Real España la noche de este domingo en juego que cerró la jornada 7 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Un doblete del centrocampista Denis Meléndez más un tanto del brasileño Kleber de Oliveira, le dieron los goles de la victoria al conjunto azul. Por el lado de la máquina marcaron Darlin Mencía y Benavídez.
Con este triunfo, Motagua suma siete puntos y se ubica en la octava posición. Mientras que Real España ligó su segunda derrota consecutiva y se estanca en el sexto lugar con 10 unidades.
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Real España: Onan Rodríguez, Maylor Núñez, Daniel Aparicio, Devron García, Darlin Mencía; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Carlos Mejía, Darixon Vuelto y Gustavo Moura.
Motagua: Marlon Licona, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Carlos Argueta, Cléver Portillo; Denis Meléndez, Padilla Discua, Droopy Gómez, Carlos Mejía, Jorge Serrano y Kleber Oliveira.
PREVIA DEL PARTIDO
El Motagua llega a su sexto juego del Apertura, en el que compiten once equipos, situado en la octava casilla, con cuatro enteros, en tanto que el Real España ocupa la quinta, con diez, en seis partidos.
Ambos clubes también vienen de sellar su boleto a cuartos de final en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, el Motagua como líder del grupo C, y el Real España, como segundo, en el B.
Ahora ya concentrados en el campeonato hondureño, los dos equipos llegan con la urgencia de sacar un resultado positivo ya que han tenido un inicio irregular en el Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Fecha: Domingo 31 de agosto
Hora: 7:30PM
Estadio: Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Transmite: Se podrá ver por la señal de Canal Deportes TVC.