Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino

El grupo de aficionados del Motagua que viajaron a Costa Rica con la ilusión de ese boleto a la siguiente fase en Copa Centroamericana.
Vladimir Quesada llegaba como nuevo DT del Saprissa tras el despido de Paulo César Wanchope
El Saprissa se clasificaba como líder del Grupo C si ganaba por cualquier marcador, sin embargo no supo derribar el muro defensivo que planteó el Motagua del entrenador español Javier López.
Al final el Saprissa no pudo abrir el cerrojo de los azules y se quedó en la primera fase
Con este empate en la última jornada de la fase de grupos, el Motagua se clasificó a los cuatros de final como líder con 8 puntos, mientras que el otro boleto lo consiguió el Cartaginés costarricense con 7 puntos, los mismos que el Saprissa, pero con mejor diferencia de goles. También quedaron fuera el Independiente panameño (6) y el Verdes beliceño (0).
Carlos Padilla Discua fue elegido como el MVP del partido, su entrega valió el boleto para Motagua.
La afición de Motagua, en poca cantidad, se hizo presente a Tibás para celebrar el triunfo.
En la transmisión aseguraron que solo 10 aficionados azules se hicieron presentes al estadio.
Eso sí, fueron pocos pero ganadores del duelo que dejó eliminado a Saprissa.
Búho Meléndez mandó a callar a todos en Tibás. Humillación al Saprissa.
Meléndez pone orden y manda a callar a la afición de Saprissa tras eliminación en Concacaf.
Solo por haber estado en fase de grupos son 160 mil dólares los agenciados a cada institución, mientras otros $80 mil irán a las arcas azules por meterse en cuartos de final.
El camerino de Motagua era pura alegria. Los azules vuelven a avanzar a la siguiente ronda de Copa Centroamericana. Siempre lo han logrado.
A los Morados no le pitaron un claro penal. El árbitro central estaba de frente y no quiso sancionar la falta desmedida de Luis Santamaría. No hay duda que esta jugada pudo cambiar los papeles.
Doble castigo para Saprissa: por no avanzar a los cuartos de final, el club deja de percibir 80 mil dólares, un monto significativo para una institución que arrastra deudas y una crisis administrativa que preocupa a su afición.
Saprissa volverá a jugar a nivel internacional hasta agosto 2026, por lo que Motagua ha dado duro en el cuadro tico.