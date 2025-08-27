  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino

Motagua logró sacar un empate en casa del Saprissa y con eso lo dejó eliminado de la Copa Centroamericana de la Concacaf. No era para menos, hubo celebración.

  • 27 de agosto de 2025 a las 09:36
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
1 de 17
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
2 de 17

El grupo de aficionados del Motagua que viajaron a Costa Rica con la ilusión de ese boleto a la siguiente fase en Copa Centroamericana.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
3 de 17

Vladimir Quesada llegaba como nuevo DT del Saprissa tras el despido de Paulo César Wanchope

Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
4 de 17

El Saprissa se clasificaba como líder del Grupo C si ganaba por cualquier marcador, sin embargo no supo derribar el muro defensivo que planteó el Motagua del entrenador español Javier López.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
5 de 17

Al final el Saprissa no pudo abrir el cerrojo de los azules y se quedó en la primera fase
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
6 de 17

Con este empate en la última jornada de la fase de grupos, el Motagua se clasificó a los cuatros de final como líder con 8 puntos, mientras que el otro boleto lo consiguió el Cartaginés costarricense con 7 puntos, los mismos que el Saprissa, pero con mejor diferencia de goles. También quedaron fuera el Independiente panameño (6) y el Verdes beliceño (0).
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
7 de 17

Carlos Padilla Discua fue elegido como el MVP del partido, su entrega valió el boleto para Motagua.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
8 de 17

La afición de Motagua, en poca cantidad, se hizo presente a Tibás para celebrar el triunfo.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
9 de 17

En la transmisión aseguraron que solo 10 aficionados azules se hicieron presentes al estadio.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
10 de 17

Eso sí, fueron pocos pero ganadores del duelo que dejó eliminado a Saprissa.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
11 de 17

Búho Meléndez mandó a callar a todos en Tibás. Humillación al Saprissa.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
12 de 17

Meléndez pone orden y manda a callar a la afición de Saprissa tras eliminación en Concacaf.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
13 de 17

Solo por haber estado en fase de grupos son 160 mil dólares los agenciados a cada institución, mientras otros $80 mil irán a las arcas azules por meterse en cuartos de final.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
14 de 17

El camerino de Motagua era pura alegria. Los azules vuelven a avanzar a la siguiente ronda de Copa Centroamericana. Siempre lo han logrado.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
15 de 17

A los Morados no le pitaron un claro penal. El árbitro central estaba de frente y no quiso sancionar la falta desmedida de Luis Santamaría. No hay duda que esta jugada pudo cambiar los papeles.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
16 de 17

Doble castigo para Saprissa: por no avanzar a los cuartos de final, el club deja de percibir 80 mil dólares, un monto significativo para una institución que arrastra deudas y una crisis administrativa que preocupa a su afición.
Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino
17 de 17

Saprissa volverá a jugar a nivel internacional hasta agosto 2026, por lo que Motagua ha dado duro en el cuadro tico.
Cargar más fotos