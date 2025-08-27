Burla de Meléndez, Castigo al Saprissa y celebración de Motagua en el camerino

Con este empate en la última jornada de la fase de grupos, el Motagua se clasificó a los cuatros de final como líder con 8 puntos, mientras que el otro boleto lo consiguió el Cartaginés costarricense con 7 puntos, los mismos que el Saprissa, pero con mejor diferencia de goles. También quedaron fuera el Independiente panameño (6) y el Verdes beliceño (0).