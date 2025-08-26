  1. Inicio
¿Cuánto dinero ganó Motagua por clasificar a cuartos de final de Copa Centroamericana?

Motagua clasificó a cuartos de final como primero de grupo y se aseguró una buena cantidad de millones de lempiras

  • 26 de agosto de 2025 a las 21:21
¿Cuánto dinero ganó Motagua por clasificar a cuartos de final de Copa Centroamericana?

Motagua logró el objetivo de clasificar a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Foto: Cortesía Motagua

San José, Costa Rica.- Motagua logró el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana tras empatar 0-0 de visita ante Saprissa, resultado que lo dejó como primero de grupo.

Los dirigidos por el español Javier López lograron eliminar a Saprissa y terminaron líderes con ocho puntos, mientras Cartaginés fue segundo con siete.

Será este jueves en horas de la noche cuando Motagua conozca su rival en la siguiente fase, cerrando la llave en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

De ganar su llave de cuartos de final, los capitalinos asegurarán su participación en Liga de Campeones de Concacaf y, lógicamente, semifinales del certamen regional.

A su vez y por clasificar a cuartos de final de Copa Centroamericana, Motagua se ha asegurado un premio económico que puede seguir aumentando.

Solo por haber estado en fase de grupos son 160 mil dólares los agenciados a cada institución, mientras otros $80 mil irán a las arcas azules por meterse en cuartos de final.

En total y hasta el momento, Motagua ha ganado 240 mil dólares (poco más de 6.2 millones de lempiras).

Este miércoles buscará sellar su clasificación Olimpia cuando reciba al Xelajú de Guatemala, mientras Real España busca un milagro en caso de derrotar al Sporting San Miguelito de Panamá y una combinación de resultados.

