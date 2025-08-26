  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Equipo de Liga Nacional toma consejo de "La More" para mejorar sus taquillas

El tiktoker "La More" había dejado un consejo y este club de Liga Nacional lo pondrá en práctica en su siguiente juego

  • 26 de agosto de 2025 a las 15:26
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
1 de 10

¿Funcionará? Un equipo de Liga Nacional le ha tomado un consejo al creador de contenido "La More" para mejorar sus taquillas. Esto fue lo que el tiktoker propuso y el club lo pondrá en práctica.

Foto: El Heraldo
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
2 de 10

Más de 16 mil personas asistieron al juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador en el Morazán de San Pedro Sula. Además, más de 400 mil personas vieron el partido en YouTube.

Foto: El Heraldo
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
3 de 10

Tras el éxito de ambos juegos, tanto en El Salvador como en Honduras, "La More" dejó un consejo a los clubes de Liga Nacional para que mejoren sus taquillas y la experiencia de ver juegos del campeonato local.

Foto: El Heraldo
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
4 de 10

Su nombre es Saúl Fox Palacios y se hizo famoso durante la pandemia del covid-19 luego que un periodista lo entrevistó cuando andaba cobrando una remesa y ahí comenzó todo con la famosa frase "tamo esperando, more".

Foto: Cortesía redes "La More"
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
5 de 10

"La More" dijo que uno de los aspectos que los clubes de Liga Nacional deben ver para mejorar las taquillas es el precio de los boletos. A veces es mejor vender a menor precio, pero en cantidad.

Foto: Cortesía redes "La More"
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
6 de 10

Él dio una recomendación de poner boletos a un precio de 50 lempiras en los sectores de sol y de esta manera haya mayor afluencia de personas, contrario a cuando se ponen boletos a 150 o 200 lempiras y hay poca afluencia.

Foto: Cortesía redes "La More"
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
7 de 10

Su consejo fue seguido y lo tomó en cuenta Real España, equipo que jugará este jueves ante Sporting San Miguelito de Panamá en busca del milagro y acceder a cuartos de final de Copa Centroamericana.

Foto: Cortesía redes "La More"
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
8 de 10

Este fue el mensaje que "La More" había dejado para los dirigentes del fútbol de Honduras, acotando varias recomendaciones y una de ellas sobre el precio de los boletos.

Foto: Cortesía redes "La More"
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
9 de 10

Fue de esta manera que Real España decidió fijar precios de 50 lempiras en el sector de sol para el juego ante Sporting San Miguelito, cotejo donde necesitan ganar y se dé una combinación de resultados para clasificar.

Foto: Cortesía Real España
Equipo de Liga Nacional toma consejo de La More para mejorar sus taquillas
10 de 10

De hecho, Elías Burbara, presidente del Real España, había preguntado en su cuenta de X qué se podía hacer para mejorar la experiencia de asistir a los partidos del conjunto aurinegro.

Foto: Captura de pantalla
Cargar más fotos