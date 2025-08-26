Equipo de Liga Nacional toma consejo de "La More" para mejorar sus taquillas

¿Funcionará? Un equipo de Liga Nacional le ha tomado un consejo al creador de contenido "La More" para mejorar sus taquillas. Esto fue lo que el tiktoker propuso y el club lo pondrá en práctica.
Más de 16 mil personas asistieron al juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador en el Morazán de San Pedro Sula. Además, más de 400 mil personas vieron el partido en YouTube.
Tras el éxito de ambos juegos, tanto en El Salvador como en Honduras, "La More" dejó un consejo a los clubes de Liga Nacional para que mejoren sus taquillas y la experiencia de ver juegos del campeonato local.
Su nombre es Saúl Fox Palacios y se hizo famoso durante la pandemia del covid-19 luego que un periodista lo entrevistó cuando andaba cobrando una remesa y ahí comenzó todo con la famosa frase "tamo esperando, more".
"La More" dijo que uno de los aspectos que los clubes de Liga Nacional deben ver para mejorar las taquillas es el precio de los boletos. A veces es mejor vender a menor precio, pero en cantidad.
Él dio una recomendación de poner boletos a un precio de 50 lempiras en los sectores de sol y de esta manera haya mayor afluencia de personas, contrario a cuando se ponen boletos a 150 o 200 lempiras y hay poca afluencia.
Su consejo fue seguido y lo tomó en cuenta Real España, equipo que jugará este jueves ante Sporting San Miguelito de Panamá en busca del milagro y acceder a cuartos de final de Copa Centroamericana.
Este fue el mensaje que "La More" había dejado para los dirigentes del fútbol de Honduras, acotando varias recomendaciones y una de ellas sobre el precio de los boletos.
Fue de esta manera que Real España decidió fijar precios de 50 lempiras en el sector de sol para el juego ante Sporting San Miguelito, cotejo donde necesitan ganar y se dé una combinación de resultados para clasificar.
De hecho, Elías Burbara, presidente del Real España, había preguntado en su cuenta de X qué se podía hacer para mejorar la experiencia de asistir a los partidos del conjunto aurinegro.