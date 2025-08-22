Rubilio Castillo confiesa por qué no volvió a Motagua: "Hay gente dentro del club que le está haciendo daño"

Tegucigalpa, Honduras.- En charla con EL HERALDO, Rubilio Castillo reveló por qué no llegó a Motagua y cuál es la verdad en relación a las negociaciones que se dieron con el conjunto azul. Tras firmar con Marathón, el ariete respondió a las críticas de los aficionados azules al tildarlo de "pistero" o "traidor". Además, consideró que alguien dentro de Motagua le está haciendo daño.

En redes sociales surgió la noticia que Motagua le había hecho una segunda oferta a Castillo, sin embargo, el delantero aseguró que nunca sucedió y la primera oferta fue más baja que cuando se rebajó el salario en 2024. "Era súper menor la oferta, era un 50% de lo que ganaba cuando yo me bajé el sueldo y quedé tranquilo esa vez. Querían que yo me lo volviera a bajar un 50% menos de lo que yo que ganaba esa vez", inició contando. El ahora delantero del Marathón puntualizó que "ya no era sano estar ahí y todo mundo sabe que no me fui bien. Hay gente dentro del club que le está haciendo daño y espero que se cambie esa situación". Al consultarle quién es esa persona que le hace daño al club, se limitó a decir que los presidentes de la institución muchas veces n se dan cuenta de todo lo que ocurre. "Seguramente ellos (los presidentes) no se dan cuenta de lo que pasa o les crean situaciones que son mentira, yo siempre estoy agradecido con ellos y lo más sano era no estar ahí. Eso de la supuesta negociación conmigo siento que era presión por la gente y nunca hubo una segunda oferta, todo fue mentira y quisieron tirar a la gente en contra mío".

Sobre la afición que lo ha criticado por firmar con el equipo de San Pedro Sula, respondió: "Ellos tienen todo el derecho de poder decir lo que quieran pero solo mi familia y yo sabemos lo que pasamos, el sacrificio que hicimos y que nadie sabe. La afición es libre de poder decir lo que desee, la afición es sagrada y cuento lo que pasó: nunca hubo una segunda comunicación". Volviendo al tema de los presidentes, Eddy y Pedro Atala, adujo que nunca negoció directamente con ellos. "Con don Pedro y don Eddy les tengo demasiado respeto porque tampoco uno puede ser desagradecido y fue bajando la comunicación porque ye comunicaba con terceras personas. Ellos me daban lo necesario para que yo estuviera tranquilo y esas terceras personas cortaron la conexión. Si ellos hubieran negociado conmigo sería diferente, no fue con ellos". Al consultarle si hubo alguna mala relación con Emilio Izaguirre, director deportivo del equipo, sostuvo: "No quiero ni tirarle ni nada, pero es su trabajo. Yo se lo decía a él que ‘vos fuiste jugador y tenés que estar del lado del jugador, tenés que comprender y estar de parte del jugador. Cosas que te molestabas cuando eras jugador, pero ahora sos directivo’. No sabés cuántas veces discutimos, tampoco estaba pidiendo millones y sé mi condición". ¿Y con Diego Vázquez hubo problemas? Se le consultó, a lo que contestó: "Con Diego no era el problema, cuando Diego estaba las cosas eran más fáciles, siempre avaló mi contratación y cuando se fue a Costa Rica me quería llevar y tuvimos una buena relación".