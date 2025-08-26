Motagua elimina a Saprissa y avanza a cuartos de la Copa Centroamericana

San José, Costa Rica.- Motagua logró sacar ese punto que necesitaba en su visita ante el Saprissa y con ese 0-0 logró ese boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Por su parte los 'ticos' no les bastaba el empate, tenían que ganar ya que en el otro juego, Cartaginés goleaba al CA Independiente de Panamá.
El partido fue parejo, no gozó de tantas oportunidades a gol, en la primera parte fue más claro Motagua, pero sin tener una gran difencia.
En la segunda parte ambos equipos mostraron otra cara, los de Javier López esperaban y salían en velocidad al área rival, se defendieron bien.
Saprissa apretó más en los últimos minutos, tuvo en aprietos al portero Luis Ortiz que en tres ocasiones tuvo que mandarla a la línea final para el tiro de esquina.
Con ese resultado Motagua llegó a ocho puntos, se quedó con el liderato del Grupo C, Cartaginés fue segundo con siente mismo que Saprissa (+2), pero con mejor diferencia de goles (+9).
En el otro juego el equipo de los hondureños Marcelo Pereira y Jesús Bátiz, no tuvo piedad y goleó 4-0 al Independiente de Panamá.
Tabla de posiciones
Alineaciones
Saprissa: 18. Esteban Alvarado, 33. Kenay Myrie, 5. Joseph Mora, 3. Pablo Arboine, 4. Kendall Waston, 21. Fidel Escobar, 25. Sebastián Acuña, 28. Gerson Torres, 30. Mauricio Villalobos, 14. Ariel Rodríguez y 9. Gustavo Eloy Herrera
Motagua: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 2. Sebastián Cardozo, 12. Marcelo Santos, 6. Rily Zapata, 5. Óscar Discua, 6. Denis Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 77. Carlos Mejía, 7. Jorge Serrano y 29. John Kleber.