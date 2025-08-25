Jeaustin Campos pide calma a la afición de Real España tras perder: "Necesitamos que confíen"

San Pedro Sula, Honduras.- Real España sufrió este domingo un duro revés previo al vital compromiso ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana. Los "Aurinegros" hicieron uno de sus peores partidos desde que está Jeaustin Campos en el banquillo de entrenador. Además de la derrota, "La Máquina" cayó al quinto lugar de la clasificación general, pero para el costarricense Campos valora que meter tres jugadores Sub-20 formaron parte del sacrificio de cara al choque ante Sporting San Miguelito.

En conferencia de prensa, Jeaustin se responsabilizó de la derrota, pidió calma a los aficionados de Real España y destacó que su club fue superior ante Juticalpa FC en el Estadio Francisco Morazán.

LA CONFERENCIA DE PRENSA

¿Considera que los jugadores Sub-20 no le aportaron a Real España? El trabajo que estamos haciendo como plantel era una gran oportunidad hoy para sumar los famosos minutos de los chicos, lo hicieron bien. Obviamente, jugaron la mayoría que no tienen ese ritmo de competencia, hubo algunos cortos circuitos, queríamos ir por el partido, ganamos con los minutos, pero, al final, un tiro de esquina y un tiro libre es lo que nos duele. No sé, creo que el portero fue el jugador del partido, tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol, no tuvimos la fortuna de ellos, nosotros intentamos hacerlo, pero no pudimos. ¿Por qué guardar tanto jugador en un torneo donde casi eliminado Real España? Basado en su percepción no puedo entrar en ningún comentario. Si pregunta qué opino yo, es diferente, pero es su percepción. Usted piensa que nosotros eliminados, yo pienso que no. Entonces, yo siento que sería irresponsable de mi parte hacer lo que usted hace: tirar la toalla antes de tiempo. Tengo que pelear los 90 minutos, tengo que ir hacia el final. Y que quede claro para los que no piensan bien o mal: acá no es eso de "no, están acostumbrados a jugar domingo-miércoles-domingo". En realidad hay fatiga acumulada, pero también, si usted le gustan los números, ¿cuántos partidos nos faltan para competir y pelear por el campeonato nacional y cuántos partidos nos quedan para avanzar a la segunda fase de Centroamérica? Hay muchísimos resultados que podemos sacar, solo uno nos dejaría fuera. Es algo que una lesión, situación que tengamos con los jugadores pudiésemos tener problemas para el jueves. Yo esto lo veo como una inversión. Muchas veces las inversiones no es necesario ganar. Las dos derrotas vienen por temas de rotación, ¿qué pasa con los que no están acostumbrados a jugar? Hoy los números, si analizamos la estadística, nos avalan. Contra Platense fuimos superiores, llegamos mucho mejor, la pelota no quiso entrar, Platense llegó un par de veces y nos anotó. Este es un equipo que juega bien, que se le fue a parar a Olimpia, es un equipo que juega bien. Si usted analiza números de remates, posesión, situaciones de gol, fuimos superiores. El portero fue el jugador del partido.