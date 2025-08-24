  1. Inicio
Georgie Welcome lanza guiño a la Selección de Honduras y revela sensaciones tras enfrentar a Olimpia

El delantero hondureño mencionó que Dios es el verdadero camino, halagó a Olimpia, su motivación en los camerinos de Platense y, ¿muere el fútbol hondureño?

  • 24 de agosto de 2025 a las 14:34
Welcome habló ante los medios de comunicación tras caer ante Olimpia.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Georgie Welcome le ha dado un panorama diferente al interesante proyecto que tiene Platense de Puerto Cortés, el equipo revelación del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto porteño cayó 3-1 ante el campeón hondureño Olimpia, pero mostró un gran accionar dentro del campo en partido donde mereció mejor suerte en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Sufrimiento de Espinel, lindas chicas y felicidad de Olimpia tras vencer a Platense en el Nacional

Tras el pitazo final, Georgie Welcome atendió la zona mixta de la prensa deportiva donde dejó varias frases motivadoras. El veterano isleño de 40 años de edad respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué tanto ha cambiado la Liga Nacional? ¿Está muriendo el fútbol hondureño?

SUS DECLARACIONES

¿Qué sensaciones tiene volver al Estadio Nacional?

Primero hay que darle gracias a Jesús por estar aquí una vez más. Es excelente, enfrentar a un equipo grande, hay que darle el mérito a Olimpia.

¿Le sorprendió este resultado?

No, si se fija somos un grupo joven, luchador. Lastimosamente es error de nosotros, pienso que sí podemos dar el extra, estamos un poco flojos, no es excusa.

¿Cómo disfruta estos momentos con Platense?

Yo lo estoy disfrutando, Jesús me dio una oportunidad más, lo estamos aprovechando.

¿Qué tanto ha cambiado la Liga Nacional?​​​​​

Mucho, mucho, más que estoy en un equipo joven. En esta semana debemos trabajar fuerte porque sabemos que tenemos un partido duro.

Cierre de mercado: Olimpia fichó mediocampista, Rubilio se unió a Marathón y alta en Motagua

Dice Raúl Cáceres que la derrota llegó en buen momento

Sabíamos que iba a llegar este momento y nadie es invencible. Lastimosamente llegó ahorita, Jesús sabe cuándo le va a tocar a uno, ahora debemos de seguir trabajando para hacer las cosas bien.

¿Qué se le vino a la mente en el partido Olimpia vs Platense?S

olo quería estar a la par de jugadores grandes como Bengtson, Benguché, es algo lindo estar al lado de estos jugadores.

¿Compartes que el fútbol hondureño está muriendo?

Cada uno tiene sus críticas, nosotros solo tenemos que estar agradecido de esto. Solo debemos de estar agradecidos con Jesús de jugar en esta liga. Nadie es perfecto, siempre van a ver críticas.

¿Atenderías un llamado si te llama Rueda?

Es la decisión de él, ja, ja, ja.

¿Cuál es tu aporte dentro del camerino?

Es motivar a los jugadores, Jesús me tiene aquí por algo, el grupo es joven, vamos a seguir trabajando, tengo mucha confianza en estos jugadores.

¿Qué le dirías ahora al Welcome que hace muchos años brilló en Liga Nacional?

Eso quedó atrás. ¿Quién lo diría? Ojalá pudiera encontrar a Jesús cuando estaba joven.

En Platense hay algunos jugadores que no tienen ese madurez espiritual, ¿qué le puede decir?

Poco a poco. Jesús tiene tiempo para cada uno de nosotros, hasta ustedes que están parados aquí, Él te va a llamar, a veces cierra y abre puertas, y cuando el llamado está lo habla.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

