Georgie Welcome lanza guiño a la Selección de Honduras y revela sensaciones tras enfrentar a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Georgie Welcome le ha dado un panorama diferente al interesante proyecto que tiene Platense de Puerto Cortés, el equipo revelación del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto porteño cayó 3-1 ante el campeón hondureño Olimpia, pero mostró un gran accionar dentro del campo en partido donde mereció mejor suerte en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Tras el pitazo final, Georgie Welcome atendió la zona mixta de la prensa deportiva donde dejó varias frases motivadoras. El veterano isleño de 40 años de edad respondió a las siguientes preguntas: ¿Qué tanto ha cambiado la Liga Nacional? ¿Está muriendo el fútbol hondureño?

SUS DECLARACIONES

¿Qué sensaciones tiene volver al Estadio Nacional? Primero hay que darle gracias a Jesús por estar aquí una vez más. Es excelente, enfrentar a un equipo grande, hay que darle el mérito a Olimpia. ¿Le sorprendió este resultado? No, si se fija somos un grupo joven, luchador. Lastimosamente es error de nosotros, pienso que sí podemos dar el extra, estamos un poco flojos, no es excusa. ¿Cómo disfruta estos momentos con Platense? Yo lo estoy disfrutando, Jesús me dio una oportunidad más, lo estamos aprovechando. ¿Qué tanto ha cambiado la Liga Nacional?​​​​​ Mucho, mucho, más que estoy en un equipo joven. En esta semana debemos trabajar fuerte porque sabemos que tenemos un partido duro.