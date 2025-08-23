Cierre de mercado: Olimpia fichó mediocampista, Rubilio se unió a Marathón y alta en Motagua

Esta semana finalizó el mercado de pases en la primera división del fútbol hondureño. Te mostramos los últimos fichajes que se realizaron.
Michaell Hill es un defensor central que la máquina del Real España fichó y que llega procedente del Real Sociedad. Es sobrino del recordado Ángel "Búfalo" Hill, exjugador del Platense, Marathón, Vida, entre otros.
Javier Alexis Orobio Rincón, portero de origen colombiano, que fue fichado por el Platense FC. El cafetero es el dueño del marco selacio.
Ilce Barahona, luego de culminar su litigio con el Real España, volvió a su casa, el Platense, donde espera recobrar su confianza.
Agustín Mulet, mediocampista argentino de 25 años que recién fichó el Olimpia en sustitución de Carlos Pineda. Llega del fútbol uruguayo.
Rubilio Castillo fue el último gran remezón del mercado de fichajes. Marathón en su enésimo intento de quererlo fichar, lo adquirió.
Kevin Salazar, jugador colombiano, fue fichado por el Génesis FC, cuyo equipo está fusionado con el Policía Nacional.
John Kleber Oliveira da Silva, atacante brasileño, fue el último fichaje de Motagua. El atacante llegó del Achuapa de Guatemala y espera borrar la mala imagen que dejó Wilmar Jordán en esa vacante.
John Kleber Oliveira da Silva promete goles en Motagua. Vuelve la sangre brasileña al ciclón.
Óliver Morazán fue uno de los últimos fichajes que realizó el Génesis FC para el torneo apertura 2025.
Óscar Alberto Suazo volvió a su casa, el Victoria. El equipo lechero inscribió al jugador para el torneo, esto después de sus pasajes por Real Juventud y Platense. Ascendió en 2022 con el equipo ceibeño.
Juan Sebastián Rincón, mediocampista colombiano de 23 años, fue adquirido por el Génesis FC.
Humberto Acevedo Serrano, guardameta colombiano, es el nuevo jefe en la portería del Victoria de La Ceiba.
Sebastián Espinoza, exjugador del Vida, fue adquirido por el Real España y la máquina lo cedió a préstamo al Platense para que se siga potenciando.
Marcos Daniel Morales Abarca, de origen chileno y exjugador del Génesis, llegó a la UPNFM como flamante refuezo para el Apertura 2025.