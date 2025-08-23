  1. Inicio
Sufrimiento de Espinel, lindas chicas y felicidad de Olimpia tras vencer a Platense en el Nacional

Olimpia venció 3-1 al Platense en el Nacional y es líder solitario del Apertura 2025; las mejores imágenes que no se vieron en TV

  • 23 de agosto de 2025 a las 17:44
1 de 18

Olimpia venció 3-1 al Platense por la jornada 6 de Liga Nacional. Te mostramos las mejores imágenes que dejó este partido disputado en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Fotos: Emilio Flores y Anibal Vásquez.
2 de 18

Así fue la llegada de los jugadores del Olimpia al Estadio Chelato Uclés. Los Leones buscaban seguir en la cima del Apertura 2025.

3 de 18

Los aficionados de Olimpia, una vez más, demostraron su amor por el club. Este pequeño llegó acompañado de un peluche de león.
4 de 18

Parte de las lindas chicas que llegaron a apoyar al Rey de Copas.
5 de 18

Los más pequeños decidieron asistir al estadio para apoyar al Olimpia.
6 de 18

Los aficionados del Platense no se quedaron atrás y también decidieron alentar a su equipo.
7 de 18

La belleza femenina no puede faltar en los estadio de Honduras.

Foto: TVC.
8 de 18

Cerca del comienzo del partido, el Estadio Chelato Uclés se encontraba con poca gente.
9 de 18

Olimpai comenzó arrollador y no tardó mucho en abrir el marcador.

10 de 18

Al minuto 13 José Mario Pinto recibió un centro desde la derecha por parte de Jorge Álvarez y liquidó con un zurdazo de primer toque al costado inferior izquierdo.
11 de 18

Así celebraron los jugadores del Albo el primer gol del juego ante el Tiburón.

12 de 18

Minutos más tarde Jorge Benguché se metió al área, mandó un centro corto y Dereck Moncada liquidó con la cabeza para el 2-0
13 de 18

Platense no se durmió en los laureles y comenzó a insistir para marcar el gol del descuento.

14 de 18

Erick Puerto descontó con el 2-1 en el marcador tras liquidar de cabeza en el segundo palo melenudo. Gran asistencia de Welcome.

 Foto: Platense.
15 de 18

El técnico del Olimpia, Eduardo Espinel, estuvo sufriendo en la mayor parte del segundo tiempo por los constantes ataques del Platense.

16 de 18

Fue hasta el minuto 81 que regresó la tranquilidad para los melenudos.

17 de 18

José Mario Pinto, tras asistencia de Kevin Güity, endosó el tercer gol merengue. Enorme derechazo pegado al palo derecho de Orobio para el 3-1 final en el partido.
18 de 18

Con este triunfo, Olimpia sigue como líder del Apertura 2025 con 14 puntos acumulados.

