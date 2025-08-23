Tabla de posiciones Liga Nacional: Olimpia intratable, Motagua sumó y oportunidad para Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- La sexta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos y en la parte baja de la tabla.

Motagua logró un triunfo importante en su visita al estadio Ceibeño, donde derrotó 1-0 a Victoria. Con este resultado, las Águilas Azules llegaron a 4 puntos y escalaron al octavo lugar de la clasificación, mientras que los jaibos siguen sin conocer la victoria y se mantienen últimos con 0 unidades en cinco partidos.

Por su parte, Olimpia reafirmó su liderato al vencer 3-1 a Platense en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Los albos llegaron a 14 puntos tras seis partidos, con una racha invicta que los mantiene como el rival a vencer del campeonato.

En la parte media de la tabla, Platense se quedó con 9 puntos y cayó al quinto puesto, aunque sigue firme en la pelea por los lugares de clasificación.

Génesis, Choloma y Victoria son los peores equipos del torneo y que junto a la UPNFM y Motagua, por ahora, están en puestos de eliminación. Los jaibos tienen cinco partidos e igual cantidad de derrotas, un torneo dantesco del club ceibeño.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La jornada continuará este domingo con dos duelos atractivos: Olancho FC, cuarto con 10 puntos, recibirá a Marathón, que marcha segundo con la misma cantidad de unidades, en un duelo directo por el segundo lugar de la tabla.

Además, Real España y Juticalpa se enfrentarán en San Pedro Sula. La Máquina ocupa el tercer lugar con 10 puntos, mientras que los Canecheros son sextos con 8 unidades.