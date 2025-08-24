  1. Inicio
Tabla de posiciones: Olimpia se aleja, Real España cae y los 'olanchanos' aprovechan

El Motagua y CD Choloma consiguieron su primer triunfo en este torneo Apertura ante Victoria y Génesis

Olimpia sigue como líder del torneo Apertura de la Liga Nacional.

San Pedro Sula, Honduras.- Se terminó la jornada seis del torneo Apertura de la Liga Nacional y el Olimpia ha sido el que más provecho le sacó.

El equipo de Eduardo Espinel triunfó sobre el Platense con goles de José Mario Pinto y Dereck Moncada y con eso aseguraba el liderato del mismo.

Otro que ganó fue el Motagua, primer triunfo para el ciclón en este torneo y fue como visitante ante un débil Victoria que no quiere levantar.

El CD Choloma fue otro equipo que consiguió su primer gane al superar 2-1 al Génesis PN. Por su parte el Marathón rescató un punto como visitante ante el Olancho que no pudo mantener la ventaja.

Los dirigidos por Jeaustin Campos, Real España, se vieron sorprendidos por el Juticalpa FC que se llevó triunfo de 0-2 de la cancha del estadio Morazán con tantos de David Mendoza y Kelvin Matute.

Tabla de posiciones

Al final ese frenón del Marathón y la derrota del Real España, ayudó a que el Olimpia se alejara y quedara a tres de los 'esmeraldas' y 'potros'.

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
