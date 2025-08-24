Lindas chicas y siguieron el ejemplo de los tiktokers: Así se vive la previa del Real España-Juticalpa

Real España recibe este domingo al Juticalpa FC en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Este es el ambiente que se respira previo al pitazo inicial.
Los seguidores de la Máquina llegaron desde tempranas horas al estadio Morazán para apoyar a su equipo.
Esta familia Aurinegra se instaló desde horas tempranas en el sector de sol del coloso sampedrano.
Personas de todas las edades quieren disfrutar de una tarde cargada de buen fútbol.
Los organizadores del evento trabajaron para que el partido se desarrollara con normalidad.
La directiva de Real España puso una promoción de 2x1 en las entradas a este compromiso.
Además, realizaran una actividad de medio tiempos en las que los aficionados de la Máquina pueden ganar artículos alusivos a su equipo.
La utilería de Real España puso todo a punto desde tempranas horas para los ejercicios de calentamiento de sus jugadores.
La Máquina necesita sumar los 3 puntos para seguir en la lucha por la cima del Apertura 2025.
Juticalpa FC llega con la ilusión de sumar puntos en su visita a San Pedro Sula.
Los Canecheros marchan en la sexta posición de la tabla con 8 puntos acumulados.
Por su parte, Real España marcha cuarto lugar con 10 unidades acumuladas.
Ambiente de hermandad se respira previo al arranque del Real España vs Juticalpa FC.
Ramiro Roca regresa al estadio que lo vio destacar en el fútbol hondureño. En el pasado fue goleador de la Máquina, ahora defiende los colores de Juticalpa.
Pese a ser domingo, pocos aficionados llegaron al estadio Morazán.