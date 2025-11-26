Javier López sobre nuevo entrenador nacional: "la herida no está cicatrizada"

En la distendida rueda de prensa el timonel destacó que el equipo ha logrado una buena dinámica y competitividad gracias al esfuerzo sostenido de los jugadores durante los últimos meses, a pesar de las dificultades enfrentadas.

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López, técnico español del Motagua, atendió a la prensa deportiva antes de viajar a Choluteca para el partido que disputarán contra los lobos de la UPNFM, donde buscarán acercarse más a los primeros dos lugares del Apertura 2025.

Subraya que traer un entrenador foráneo sin dar tiempo a un proceso de adaptación no suele dar resultados óptimos, como ya se vio con selecciones cercanas como la de Panamá.

Defiende la idea de una fusión de puntos de vista entre técnicos nacionales y extranjeros para el cuerpo técnico venidero en el proceso para el 2030.

También se dio el tiempo de hablar en torno a la Selección de Honduras y la elección del nuevo técnico para la selección nacional, y de ello López opinó que la Federación debe esperar a que la situación se calme, dejando pasar las fiestas navideñas para que los responsables tomen la mejor decisión.

Ha habido partidos donde hemos jugado muy bien en ciertos espacios de tiempo. Futbolísticamente, creo que podemos hacerlo muchísimo mejor y seguro que ahora con toda la plantilla al completa y pudiéndonos entrenar juntos, lo vamos a lograr, a pesar de la gran densidad de competencia que hay.

Desde lo futbolístico, después de lo sucedido a nivel internacional, ¿siente que se han recuperado en lo futbolístico y anímico?

La verdad que estamos contentos, creo que llevamos una buena dinámica. Hoy un amigo me enviaba una estadística positiva y creo que es gracias al trabajo de los muchachos, que han hecho un esfuerzo muy grande durante estos tres meses y medio para recomponer el paso, y con todas las dificultades que hemos tenido, ser ahora un equipo competitivo que sigue creciendo. Queremos seguir creciendo, haciendo buenos partidos, consiguiendo buenos resultados y llegar con la mejor energía a la fase final del campeonato.

Con la experiencia que tengo de tres meses aquí no me atrevo a decir que seremos campeones, porque luego me darán palos por todos lados. Vamos a ir partido a partido, día a día, siempre teniendo presente dónde estamos, qué escudo llevamos y cuál es nuestra responsabilidad y obligación en este campeonato.

Yo le entiendo al formato porque tengo amigos entrenadores en Colombia y comparto la información y ahí es así. No me gusta, pero me encanta porque es el que tenemos y hay que jugarlo ja, ja ja, sea el formato que sea hay que aceptarlo y salir adelante. Para el espectador es un poco mejor porque todos los equipos tendrán cuatro partidos, dos de local y dos de visita. En el formato anterior solo tenías dos. Para nosotros es más cansado porque son seis partidos para llegar a la final, cuando el año pasado con cuatro ya estabas ahí.

Sí, llegaron golpeados anímicamente. Marcelo Santos también llegó golpeado físicamente, porque se resentió de una lesión en la parte posterior de la rodilla que le impidió jugar el partido contra Nicaragua. Ya están centrados en lo que toca, la vida sigue y hay que continuar poco a poco, reintegrándose a la dinámica de nuestro equipo, que siempre es diferente a la de una selección.

¿Qué intensidad está buscando en el equipo?

Estamos al 50 o 60%. Los resultados no nublan la realidad de lo que buscamos. Soy insatisfecho por naturaleza, me cuesta estar contento al 100%, y lo baso no solo en el resultado. Me gustaría alcanzar estos resultados de otra forma. Por ejemplo, contra Real España me gustó mucho el equipo en los primeros 15 minutos, pero después fue un partido bronco con muchas patadas e interrupciones. No me gusta que ganemos de cualquier manera, las formas son muy importantes y soy muy exquisito en eso.

¿Cómo ve las distancias con otros equipos o niveles?

Creo que se van acortando las distancias. Aquí estoy aportando mi granito de arena para ayudar en eso. El mundo está más globalizado, en todos los países y cuerpos técnicos hay gente de aquí y de allá con ideas nuevas. El mejor cuerpo técnico para un país es el que representa diferentes puntos de vista, tanto nacional como internacional. Muchos jugadores están en Europa y cuando llegan a la selección deben mantener o igualar ese nivel. El jugador, una vez que está allí, no quiere volver, quiere desarrollarse y progresar.

Lo comenté el otro día y lo vuelvo a comentar. Creo que debe de haber una fusión de diferentes puntos de vista: el conocimiento del jugador hondureño, el juego, las nuevas metodologías y tener un proceso. Traer a alguien de fuera sin un proceso no da resultado. Vimos eso con Christiansen en Panamá, el primer proceso no dio resultado, el segundo sí. Hay que dar el tiempo para que quienes vienen de fuera conozcan lo que hay aquí y saquen la mejor versión, y para que los de aquí conozcan lo que viene de afuera.

¿Debería la Federación ya anunciar al nuevo técnico para el proceso?

No. Creo que está todo muy caliente, la herida no está cicatrizada. Hay que dejar que cicatrice, dejar pasar las Navidades y en enero los actores del fútbol se reúnan con la herida ya cerrada para que los directivos tomen la decisión correcta para darle a Honduras el fútbol a nivel internacional que necesita.

¿Está de acuerdo con la fusión de técnicos nacionales y extranjeros?

Sí, la comparto. La fusión se puede dar de dos formas: un entrenador nacional apoyado por profesionales europeos, o un entrenador europeo con parte del cuerpo técnico europeo más técnicos nacionales que complementen y enriquezcan el cuerpo técnico. Ambas alternativas son válidas para fusionar ideas diferentes y sacar lo mejor de cada una.

Usted que está viviendo la experiencia, ¿se complica para la cuota de ustedes que vienen de Europa adaptarse a lo que tienen aquí? ¿Lo que deben hacer es adaptarse a su filosofía?

Es cincuenta y cincuenta, si no, la cosa se complica porque yo lo veo en el club todos los días, uno viene acostumbrado a otras cosas y empieza a ver aquí cosas a las que uno no está acostumbrado, y al revés de parte de ellos, ellos también ven una exigencia, una intensidad a la que no están acostumbrados. Y es por eso la importancia del proceso, y eso es, ni cien por ciento se tienen que adaptar ellos a ti, ni tú a ellos al cien por ciento, al final tienes que ceder en algo y tienes que enriquecer en algo, y esto en las dos direcciones. Para eso se necesita un proceso, se necesita un tiempo. A través del proceso hay cosas en las que tú vas cediendo y ellos también, y vas consiguiendo ese punto de equilibrio que nos lleva a todos a conseguir la mejor versión, primero de los jugadores y luego del equipo.

La mentalidad, para mí, es muy difícil porque yo siempre soy para adelante, yo siempre soy propositivo. Algunos hábitos que no son los correctos, no son los adecuados, y uno pelea mucho con la falta de intensidad en los entrenamientos, a veces la alimentación no es la correcta, la hidratación no es la correcta, el descanso no es el correcto, y hablo en general, no hablo de mi equipo y de mis jugadores. Les pones un video de siete minutos y medio y ya están bostezando, ese tipo de cosas que al final, allí estamos acostumbrados, a menos es más, pero ese menos hay que escucharlo, hay que recibirlo. Los entrenamientos, intensidad desde el minuto cero hasta el final, jugar con la misma intensidad desde el minuto cero hasta el final, son una serie de cosas que con un proceso medio largo la vas a conseguir seguro y al final siempre hay esa pequeña resistencia, tanto de un lado como del otro.

¿La actualidad del fútbol hondureño es tan deficiente como lo dan a conocer los resultados?

Tendemos a hacer una valoración solo del resultado. Les digo una cosa, si Motagua hubiera quedado uno a uno con Alajuela todo estaba perfecto. No, nosotros ganamos uno a cero en Alajuela y el martes estábamos haciendo autocrítica de lo que podríamos haber hecho mejor. Si la selección hubiera metido un gol en el 94, de rebote, sería todo increíble y todo estaba perfecto y todo era maravilloso. No, yo es que creo que está bien, le damos importancia a lo que la tiene, que es el resultado, pero también la forma en la que lo obtienes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay que recapacitar, hay que recalcular, revalorar las cosas y verlas con otra perspectiva.

¿Qué piensa el jugador actualmente? Hay partidos en los que se han dormido, son aburridos...

Bueno, yo lo veo, entre comillas, normal porque en muchos partidos no están los mejores actores, yo lo vengo reclamando desde que llegué aquí. Y no lo pongo como excusa porque los cuatro partidos que hemos jugado sin internacionales los hemos ganado, pero no es normal que los mejores actores no estén en el escenario, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo. Tampoco es normal que estemos jugando miércoles-sábado, miércoles-sábado. ¿Por qué? Porque los actores principales se cansan y no pueden competir a la misma intensidad. Entonces, esas son las cosas que hay que darle al contexto la oportunidad de que los actores estén en las mejores condiciones. Y en las mejores condiciones seguro van a dar su mejor versión y su mejor espectáculo. Y la gente le gustará un poquito más y se dormirá un poquito menos.