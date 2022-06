Javier Atala: “Diego Vázquez está contratado con la Selección hasta que termine la Copa Oro”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No hay un detalle, un regalo, adorno o cuadro mal colocado. Todo en su lugar, llevado en el momento propicio y con precisión absoluta. Así se ve cada elemento que adorna la oficina de uno de los dirigentes del fútbol hondureño más reservados: Javier Atala, quien no habla mucho ante los medios de comunicación, pero sí se considera un permanente obrero en busca de los mejores resultados para una nación que añora volver a un Mundial.

Pareciera fácil, pero no. Muchos se enfocan en su presente como presidente de la Comisión de Selecciones, pero él y su conciencia cuidan con mucho celo, como su tesoro más preciado el legado de papá, don Pedro Atala Simón, uno de los dirigentes más correctos y sanos que nuestro planeta fútbol parió, es por ello que la gestión de Javier va más allá de un balón de fútbol: es por honor.

Hoy, es el presidente de la Comisión Nacional de Selecciones quien nos abre un espacio en su apretada agenda para sincerarse con la afición. ¿Estaba en los planes Diego Vázquez antes de que lo anunciara el Municipal de Guatemala? ¿Con Diego hasta 2026? ¿Qué le piden a la Liga Nacional previo a la Asamblea que se instala este día?

¿Qué valoraciones hace tras lo alcanzado por Honduras en la Liga de Naciones de Concacaf?

Hemos cambiado con un nuevo proceso, otro equipo, algunos que ya estaban. Con la dirección de Diego Vázquez se ha visto diferente el equipo. Los veo más aguerridos, que peleaban, no dejaban nada (en la cancha) y eso lo habíamos perdido. Antes no tirábamos ni patadas y hoy vimos un equipo diferente, con actitud y esperemos que esto se pueda mantener para los siguientes partidos.

¿Qué sensaciones le deja ver a Diego Vázquez en el banquillo de Honduras?

Contento. En Motagua estuvimos bastantes años con él, nos dio cuatro torneos, varios subcampeonatos y siempre estuvimos peleando, es más, él dejó muy bien al equipo (Motagua), pero ya se necesitaba un cambio y eso fue lo que pasó este año. Él (Diego Vázquez) es un buen elemento, sabe bastante y tiene buen ambiente para seguir en este proceso.

Creo que no es lo mismo manejar un equipo que una Selección y hay que trabajar bastante con él, ayudarle a que salga adelante para que nos vaya bien en este año. Diego está contratado hasta que termine la Copa Oro.

Que el Municipal de Guatemala anunciara que Diego Vázquez sería el técnico, ¿fue lo que impulsó a que se decidieran por él?

No, nosotros ya habíamos tomado la decisión de que él siguiera. No le habíamos llamado porque no tuvimos el comité (reunión), pero en la Comisión de Selección había un buen ambiente para que él siguiera porque hizo un buen trabajo para seguir con el proceso del siguiente año.

Solo que eso (el acuerdo verbal con el Municipal) se nos adelantó, tomamos la decisión final cuando oímos la noticia del Municipal, pero sí estábamos anuentes, habíamos platicado con varios miembros de la Comisión de Selecciones y todos estaban de acuerdo de renovarle el contrato.

¿Qué debería entregarle Diego Vázquez al fútbol hondureño más allá de resultados favorables de partidos?

Creo que los resultados son los más importantes, pero sí tenemos que ir formando nuevos elementos, nuevos valores, personas que tengan la capacidad de jugar en la Selección Nacional y que puedan salir al exterior.

¿Le gustaría que Diego comandara el proceso hasta las eliminatorias de EEUU, México y Canadá-2026?

Sí, él tiene la capacidad. Sé que es diferente entrenar un equipo a una Selección, pero hay que apoyarlo. Con Diego también se incluye la formación de nuevos jugadores (Selecciones menores).

Claro, el torneo de reservas se paró y eso no puede ser, no puede parar. Ahí se perdió un año de conocer nuevos jugadores. Se pierde esa camada. La juventud se alimenta por el fútbol de Honduras. Tenemos que estar peleando por los primeros lugares y que nuestros jugadores se vayan al exterior, ese es un trabajo que hay que hacer.

¿Considera que han cometido errores en procesos anteriores?

Al final uno no es perfecto. Uno trata de tomar las mejores decisiones, a veces las buenas decisiones salen y otras no. Por ejemplo: estábamos en una reunión en mi casa, era el proceso hacia Brasil-2014 y querían separar al que está de técnico de Costa Rica...

¿Se refiere a Luis Fernando Suárez?

Sí, a él. Lo querían botar y estábamos don Rafael Callejas (QDDG), Alfredo Hawit y Rafa –Villeda- y yo; querían en ese momento hacer un cambio y estábamos a la mitad (de la eliminatoria) habíamos perdido y lo mantuvimos, tomamos la decisión de mantenerlo y al final nos llevó al Mundial. Esas son decisiones que tomamos y son correctas.

Me deja la sensación que fue un error traer a Fabián Coito y al “Bolillo” Gómez.

No, no fue un error. Con Coito íbamos bien y hasta el partido contra Canadá en Canadá se hizo un buen partido, contra El Salvador fue una cancha complicada y pudimos haber ganado el partido, empatamos y contra EEUU jugamos bien el primer tiempo, pero al final no se dieron las cosas.

Hubo cambios, tal vez mal coaching, mala asesoría que le dieron a Coito y no funcionó, pero él es una persona que tiene mucho futuro y que hará cosas grandes.

Y al otro entrenador (El Bolillo) le dimos una papa caliente, ya era muy difícil y él hizo lo que pudo hacer, pero lo importante es que metió varios jugadores nuevos a jugar en las eliminatorias y eso nos va ayudar para el futuro. Cuando él agarró la eliminatoria y perdió los partidos ya era muy difícil recuperarnos y clasificar al Mundial de Qatar.

¿Cómo están las finanzas de la Federación?

Eso le toca a la Federación y yo creo que nunca son buenas. Se gasta el ingreso y es menor lo que uno gasta, pero se ha podido mantener en estos cuatro años y hay futuro para el otro año y ver qué pasa para los siguientes cuatro años de esta eliminatoria.

¿Qué opina de las palabras del dirigente Rafael Villeda, quien semanas atrás declaró que si él era parte del fracaso, no tenía ningún problema en hacerse a un lado?

Nosotros aquí estamos tomando decisiones para que sean mejores. Queremos, como todos, que se clasifique a un mundial, que hagamos las cosas bien. Pero si hay que apartarse por la presión y ya no quieren, pues nosotros lo hacemos para ayudar, porque no queremos que salgan malos comentarios de parte de los periódicos, medios y redes sociales.

Todo mundo se equivoca y si no estamos haciendo bien las cosas, yo creo que puede venir otra gente a ayudar. Mientras tanto estamos aquí, porque queremos seguir adelante y tener el objetivo de otra vez clasificar a un Mundial.

Hay ciertas cosas que tenemos que hacer y que no nos toca a nosotros, por ejemplo: hay que cambiar la Liga Nacional, no puede seguir teniendo torneos cortos, en el sentido que duran dos meses y medio. Nuestros jugadores no tienen la capacidad de estar en un torneo dos meses y medio y jugar una eliminatoria o jugar un torneo de Concacaf, porque es muy poco tiempo.

Si yo tengo un juego durante la semana no puedo como entrenador hacer un plan, si yo juego el domingo, lunes descanso, martes me preparo para el siguiente juego y el miércoles juego. Hay cosas que se tienen que cambiar y por eso tenemos jugadores lesionados, eso viene a afectar.

Otro tema son las canchas, hay que cambiarlas, no puede ser que a veces Honduras juegue mejor afuera de acá. Entonces hay que trabajar en mejorarlas, no nos toca a nosotros, pero como país tenemos que hacer esos cambios, y la Liga Nacional debe mejorar los torneos, alargarlos para que podamos jugar mejor en las eliminatorias o en estos procesos de competencia.

En las próximas horas se desarrollará la asamblea de la Liga Nacional, ¿qué espera usted de esa reunión?

Hay que tomar decisiones de cómo manejar los partidos. No puede ser que un domingo juegue a la misma hora Motagua en Tegucigalpa y Real España en San Pedro Sula, eso no puede ser. Eso de cambiar los horarios de los partidos de un día para otro y que tengan que votar los 10 presidentes, son cosas que se tienen que cambiar en la Liga Nacional.

En Costa Rica ya está establecido que los partidos se juegan viernes, sábados y domingos. Si alguien juega el miércoles, entonces le toca jugar el sábado, si juegan el jueves le toca jugar el domingo y eso está establecido. Además, eso le ayuda también a las televisoras y como equipo se pueden recibir mejores ingresos.

¿Qué ve de diferente en esta Comisión de Selecciones?

Hemos convocado más gente, tenemos de Segunda División, gente del Victoria, Olimpia, Marathón, entre otros. Hay más decisión entre los directivos y eso es una buena escogencia, considero que debemos trabajar en conjunto para salir adelante. Tuvimos la primera prueba, escogiendo a Diego Vázquez para que esté con nosotros un año más y siempre hay cosas por mejorar.

¿Por qué Costa Rica nos ha sacado tanta ventaja?

Ellos tienen una mejor organización que nosotros en la parte de Liga Nacional, mejores canchas que nosotros y eso es importante. La infraestructura de todos sus estadios son mejores que las nuestras y eso tiene que ver.

¿Qué tan difícil es para Honduras conseguir rivales de peso?

No, siempre tenemos rivales. Para septiembre dos partidos y uno para octubre. Solo nos falta una fecha de noviembre. Hay solicitudes de que quieren jugar con nosotros y esperamos ver cuáles agarrar y cuáles no.

¿Puede dar a conocer los rivales?

-Sonríe- Todavía no. Hasta que cerremos los contratos. Además tenemos que hablar con Diego si está de acuerdo para jugar contra ellos.

¿Cuál es su anhelo?

Mi primer anhelo es ir al Mundial y el segundo hacer un buen papel, que pasemos a la siguiente ronda, esa es la meta, pero vamos paso a paso. Primero clasifiquemos y trabajemos en conjunto por una mejor estructura; Liga Nacional y lo que debe hacer la Federación para mejorar el fútbol, eso es importante.

