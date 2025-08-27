¿Qué necesita Olimpia para clasificar a cuartos de final en Copa Centroamericana de Concacaf?

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, afronta este miércoles un duelo clave en la Copa Centroamericana 2025, donde se juega la posibilidad de sellar su pase a los cuartos de final del torneo Concacaf. Los albos recibirán en Tegucigalpa a Xelajú de Guatemala, un rival que llega ya clasificado a la siguiente ronda, lo que convierte el escenario en una gran oportunidad para que el conjunto merengue asegure su boleto sin depender de otros resultados.

En el Grupo D, la tabla la lidera Xelajú con 9 puntos, mientras que Olimpia se ubica en la segunda posición con 7 unidades. Más atrás aparece el Águila de El Salvador con 4, y ya eliminados están Real Estelí de Nicaragua con 3 y Hércules de Belice sin puntos. La escuadra dirigida por Eduardo Espinel ha mostrado solidez en la fase de grupos y confía en aprovechar la localía para imponer condiciones y demostrar por qué es uno de los favoritos al título de esta edición de la Copa Centroamericana.

De conseguir la victoria, Olimpia no solo confirmará su clasificación, sino que también podría aspirar al primer lugar del grupo, lo que representaría un golpe de autoridad de cara a la siguiente etapa del certamen. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Lo que necesita Olimpia