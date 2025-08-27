Olimpia vs Xelajú EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido hoy por Copa Centroamericana

Xelajú lidera el grupo con nueve puntos y busca cerrar invicto, mientras que Olimpia necesita un empate para avanzar.

Tegucigalpa, Honduras .- Olimpia y el Xelajú disputan este miércoles el liderato del grupo D en la Copa Centroamericana , en partido correspondiente a la cuarta jornada, cerrando la primera fase.

El equipo hondureño aspira a ganar en casa para ser primero, en un duelo crucial en Tegucigalpa.

El club guatemalteco, que dirige Amarini Villatoro, ha sumado tres triunfos al hilo en la competición, anotando nueve goles y recibido solamente uno en contra, con lo que selló anticipadamente su pase a la siguiente ronda.

Los dirigidos por Villatoro vienen de vencer por 4-1 al Real Estelí de Nicaragua, mientras que el Olimpia de empatar 2-2 con el Águila de El Salvador.

El Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, es segundo en la clasificación, con siete unidades, cosecha de dos triunfos y un empate.

Al conjunto hondureño le basta un empate para asegurar su boleto a la segunda fase, pero según ha dicho Espinel, el objetivo es cerrar la primera como líderes del grupo, venciendo en casa al Xelajú, que hasta ahora ha sido el más contundente del grupo, en el que además compite el Hércules, de El Salvador.

El Real Estelí, con tres unidades, y el Hércules, con cero, ya están eliminados de la Copa Centroamericana 2025.

El Águila, con cuatro enteros, mantiene la esperanza, aunque remota, de ser segundo, para lo que necesitaría que pierda el Olimpia y vencer de visita, por goleada, al Real Estelí.

Alineaciones probables:

Olimpia: Edrick Menjívar; Facundo Queiroz, José García, Carlos Sánchez, Edwin Lobo; Marcos Montiel, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Michael Chirinos; Jorge Benguché y Jerry Bengtson.

Entrenador: Eduardo Espinel.

Xelajú: Rubén Silva; Manuel Romero, Kevin Ruiz, Widvin Tebalán, Javier González; Romario Da Silva, Yilton Díaz, Jorge Aparicio, Juan Cardona; Steven Cárdenas y Antonio López.

Entrenador: Amarini Villatoro.