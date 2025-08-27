Los jugadores más caros de cada equipo de la Copa Centroamericana 2025

La Copa Centroamericana de la Concacaf aglomera los 20 mejores clubes de los siete país de Centroamérica. Conozca a los futbolistas más caros de cada equipo a continuación.
El atacante mexicano Mauricio Lozano es el jugador más caro del Verde FC de Belice, con un valor de 175,000 euros.
Bryan Tamacas juega como lateral derecho para el CD Hércules de El Salvador. Su precio en el mercado de transferencias es de 200,000 euros.
El mediocampista defensivo Jason Coronel (izquierda) y el defensa central Justing Cano (derecha) son los jugadores más valiosos del Diriangén de Nicaragua, con un precio de 200,000 euros.
El zaguero central Darwin Carrera (izquierda) y el arquero Alyer López (derecha) son los jugadores con mayor precio del Managua, con un precio de 200,000 euros.
El pívote Héctor Hurtado (izquierda) y el delantero Keny Bonilla (derecha) son los jugadores más caros del CA Independiente de Panamá, costando 200,000 euros.
La pareja de laterales Widvin Tebalán (izquierda) y Javier González tienen un valor de 200,000 euros en el Xelajú de Guatemala.
Otros dos jugadores con un precio de 200,000 euros en el Xelajú son Antonio López (izquierda) y el delantero Pedro Baéz (derecha).
Julio Sibrián, defensa central del Águila de El Salvador, es jugador más caro de este club con un precio de 275,000 euros.
El guardameta Mario González (izquierda) y delantero Emerson Mauricio (derecha) son los futbolistas de mayor valor del Alianza FC de El Salvador al costar 275,000 euros.
Del Sporting San Miguelito de Panamá, el futbolista más caro es el defensa central Alexis Cedeño, quien vale 300,000 euros.
Entre los hondureños más caros en la Copa Centroamericana de la Concacaf, figura el defensa Devron García del Real España, con un valor de 325,000 euros.
Sebastián Cardozo, defensa central uruguayo del Motagua, es el jugador más caro del "Ciclón Azul", con un precio de 350,000 euros.
Otro uruguayo que juega en el fútbol hondureño en la lista de los más caros es Emanuel Hernández, defensa central del Olimpia con un valor de 450,000 euros.
El extremo derecho mexicano del Real Estelí, Nahúm Gómez, es el futbolista de mayor valor en el equipo nicaragüense, con un precio de 450,000 euros.
Óscar Santis, extremo derecho de 26 años con el Antigua de Guatemala, es el jugador más caro al valer 450,000 euros.
El extremo izquierdo Ricardo Phillips del Plaza Amador del fútbol panameño es el más valioso del equipo, con un precio de 500,000 euros.
El centrocampista ofensivo del Cartaginés de Costa Rica, Cristopher Núñez, cuesta 500,000 euros en el mercado de transferencias.
El portero uruguayo del Alajuelense de Costa Rica, Washington Ortega, es el jugador más valioso del club rojinegro, al tener un valor de 700,000 euros.
El atacante de 28 años del Saprissa, Marvin Loria, es el jugador más valioso de "El Monstruo", valiendo 750,000 euros en el mercado de fichajes.
El jugador más caro de toda la Copa Centroamericana de este año es el mexicano Brian Rubio del Herediano de Nicaragua. Su valor es de 800,000 euros.