“Con eso sí sostenemos el estadio”: Roberto Contreras ante críticas por conciertos en el Morazán

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Días y noches de mucha acción en San Pedro Sula. No hubo agenda más apretada para un alcalde como la del actual: Roberto Contreras, quien asumió el compromiso de velar por la seguridad de sus ciudadanos al retomar las celebraciones de su feria después de dos años de no desarrollarse por la covid-19, Eta y Iota.

Pero en las últimas semanas no todo ha sido trabajo para el edil, esta vez dejó para OPSA varios apuntes con resaltador que ustedes merecen conocer: nos habló de 17 millones de lempiras para un estadio más en San Pedro Sula con fondos FIFA, además de la plata otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para escanear todo lo que se mueva en un estadio, y por supuesto, no olvidó responder a sus críticos por rentabilizar el estadio Morazán al son del “Te fallé” de Christian Nodal y al ritmo del “Sino te hubieras ido” de Marco Antonio Solís.

Sí que estamos solicitados, le afirmamos al alcalde: Feria Juniana y también San Pedro Sula se engalana al ser sede del Premundial Sub-20.

“Sí, con la llegada del Premundial Sub-20 estamos teniendo muy buenos resultados. La selección está jugando bien, y ahora pues estamos practicando 12 disciplinas distintas, ya fortalecemos los equipos de Natación; antes solo habían cerca de 200 niños aprendiendo Natación, hoy tenemos un grupo de al menos 1,200 niños, igual Motocross, además la parte del Voleibol, igual Judo, tenemos Karate; igual ahora con Básquetbol nos hacemos más fuertes. Inauguramos la Liga de Béisbol y la ciudad está recuperando ese espíritu deportivo que ha caracterizado siempre la zona.

Se ha abierto una academia de Futsal en San Pedro Sula.

Sí, también, de hecho estamos apoyando a seis nadadores que van al CAN para participar a nivel internacional con sus boletos y ahorita vamos con un proyecto grande: la inversión es de 17 millones de lempiras para un colector de agua en la colonia Honduras y, ¿qué tiene que ver esto con el deporte? bueno, es el hecho de que la falta de ese colector hace que se inunde esa zona. Así que favorecerá donde se ubica el estadio Jaime Villegas y también las canchas del Sergio Amaya, acá se desarrollará el proyecto FIFA, algo que ya se aprobó. Pero mientras no se resuelva lo del colector, FIFA no mete el dinero.

¿Cuánto dinero le costará a la alcaldía de San Pedro Sula adecuar el terreno?

Son cerca de 17 millones de lempiras y se beneficia el estadio Jaime Villegas. Construiremos el proyecto con los fondos FIFA, el estadio de ligas menores allí mismo, pero adicional a eso se beneficiarán la Colonia Ideal, La Honduras y Las Vegas; todo este sector que cuando llueve, muchos lugares se inundan.

Hay malestar de parte un sector de la prensa internacional por cómo se ha venido jugando el Premundial Sub-20, las malas condiciones del estadio Morazán, lo que no se dice es que vinimos de Eta y Iota, que dejó afectados drenajes, no solo de las instalaciones deportivas, sino de la ciudad en sí.

Ni la grama que tiene el estadio está aprobada por la FIFA, porque realmente lo que tenemos es zacate que se ha climatizado de acuerdo a las condiciones de la ciudad, igual nosotros tenemos que hacer reparaciones en la cancha. Adicional a eso hay prioridades más grandes, como la inmunización de nuestros niños, educación técnica.

Sabemos que el deporte es importante, pero a nosotros Concacaf ni siquiera nos da un centavo para el pago de alumbrado de las canchas, nosotros estamos ofreciendo todas nuestras canchas, pero sí están prestos a criticar. Hacemos lo humanamente posible, la Gerencia de Deportes trabaja en manejar los estadios de la mejor manera, pero ante lluvias torrenciales se inunda hasta Miami.

Dicen los expertos que los estadios y drenajes no fueron construidos para recibir la cantidad de milímetros de agua que se están recibiendo en la actualidad.

Después de que cae una tormenta que deja 60 milímetros de agua en la ciudad, copiosa, por cerca de dos a tres horas, se inunda y el estadio no es la excepción. Estamos haciendo el máximo esfuerzo en mejorar los camerinos, ustedes pueden ver cómo el estadio ha ido mejorando con una administración de apenas cinco meses, y con un presupuesto bastante raquítico. Ahora el Real España está teniendo un estadio donde sus camerinos se remodelaron. Estamos mejorando los palcos, estamos haciendo muchas cosas. Para nosotros los estadios no son rentables, solo es fomentar el deporte y que los equipos tengan un lugar donde jugar, pero la Gerencia de Deportes no es una dependencia rentable.

Siempre existen cuestionamientos a la municipalidad porque deciden rentar los inmuebles deportivos para generar ingresos vía conciertos musicales, ¿cómo maneja esto?

Es la actividad más rentable que podemos tener en la ciudad en esta administración, por supuesto, en administraciones anteriores no era rentable porque si yo le hago los números de lo que representó el ingreso para la corporación municipal por concepto del concierto de Christian Nodal, los ingresos fueron de 800,000 lempiras, en conciertos anteriores entraban 200,000 lempiras y si yo me voy al concierto de Marco Antonio Solís, tuvimos un ingreso de 1,500,000 lempiras; con eso sí sostenemos el estadio. Pero cuando juega el Real España y otros equipos, es un ingreso de 30,000 lempiras, eso no ajusta ni para pagar la luz, menos la planilla.

Ahora, los equipos que juegan en sus propios estadios se dan cuenta que sus taquillas les rinden más porque no les clonas los boletos, no se cuela nadie, porque ahora ya no se anda vendiendo los palcos, sino que estos les pertenecen a los palcohabientes, es una forma distinta de administrar.

La comisión de disciplina determinó en su momento suspender al Real España por cinco partidos jugando de local, usted ya lo había adelantado, ¿platicó al respecto con dirigentes del Real España?

Sí, en efecto, es que nosotros no estamos castigando al Real España, tampoco a los aficionados, estamos castigando las conductas inapropiadas de algunos aficionados que por estos actos bochornosos van solo a dañar la familia, no van a ver fútbol, sino a practicar la violencia y lo mismo determinó la Comisión de Disciplina.

De esta forma también queremos promover una ley en el Congreso Nacional que regule a los aficionados en los estadios y en otros espectáculos públicos, ahora volveremos a tener estadios llenos. Acabamos de adquirir cerca de 10 a 12 drones que estarán volando activos en el estadio.

Ya está este equipo en San Pedro Sula para utilizarlo cuando regrese el Real España a jugar al estadio Morazán?

Cuando regrese el fútbol vamos a querer todas las barras en el estadio, queremos la barra del Real España, la del Maratón en sol Este y en la parte de sol Sur, primero ingresará la barra del equipo visitante y luego la del equipo local y a la media hora que termine el partido se va primera la barra del visitante y media hora después la barra del equipo local; pero con 12 drones tomando hasta reconocimiento facial de todos los aficionados, y en caso de que exista algún disturbio, todo el mundo estará grabado.

Es acá donde entra ese requerimiento que la alcaldía le está haciendo al Congreso Nacional, que esto se eleve a un decreto de Ley.

Ya lo hemos visto en Tegucigalpa con un clásico Olimpia vs Motagua, hubo cuatro muertos, ya lo vimos ahora que perdió la vida un joven que antes golpeó a una oficial de policía, yo estaba en el estadio, en el partido Marathón vs Real España, donde fue prácticamente golpeada una gran cantidad en la barra, eso pues no se puede volver a repetir.

Este sábado quisiera invitarles para que vengan a la reunión que vamos a tener con los presidentes de las barras, porque ya tuve la primera reunión con los cuatro presidentes de las barras del Real España, ahora pues nos vamos a reunir con las barras del Real España y Marathón el sábado en el Salón Consistorial para hablar del comportamiento de ellos y cómo deben controlarse, por qué razón: la barras de un equipo de fútbol es igual al líder político que tiene su grupo, él los conoce, él sabe quiénes son, se conocen entre sí; el presidente del Real España conoce cómo funciona la barra, el presidente del Marathón también.

Viene el censo de las barras.

Con los drones controlamos absolutamente todo porque ahora también conseguimos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, $2,000,000 para garantizar seguridad alrededor de los estadios y cuando la gente está dentro de los estadios.

¿Este presupuesto se ejecutará solo en San Pedro Sula o es a nivel nacional?

No, solo a nivel de San Pedro Sula. Estamos hablando que el proyecto completo del estadio Morazán y sus alrededores cuesta $1,000.000 y lo mismo el Olímpico (dos millones de dólares, unos 49 millones de lempiras). De esa forma estaremos garantizando la seguridad de todos y quien quiera ir a hacer relajo o armar bronca, bueno, quedará filmado y tendrá que vérselas con las autoridades.

Y es así, en ese tono, que don Roberto Contreras respondió nuestras interrogantes, quien además de consultarle cómo se sentía más cómodo, si llamándole “señor alcalde” o “don Roberto”, a lo que respondió: “me siento más cómodo con un delantal”.