Juan Pablo Montes pide disculpas al olimpismo y revela lo que hará si le anota a Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Juan Pablo Montes es uno de los experimentados jugadores que han militado en la Liga Nacional y con gran paso por el Motagua, pero ahora se vestirá de blanco y reconoce la exigencia de eso genera

“La exigencia en los cuatro equipos grandes es mayor y sabemos como es este ámbito de la presión, uno como profesional tiene que asumir eso, estar bien preparado”.

El “ruso” reconoce la dura pelea que tendrá por un puesto en la plantilla de los leones.

“He llegado a un equipo grande, voy a luchar por el puesto y hay compañeros que ya los tuve en Selección y espero seguir haciendo un bonito grupo”.

En lo que corresponde a las pláticas o pedidos que ya le haya realizado Pedro Troglio en su nueva etapa con los merengues.

“Hemos platicado poco porque solo hemos trabajado en la parte física, pero con el paso del tiempo hará sus trabajos al sistema que quiere. Lo más importante es que podamos entenderle”.

Tras su llegada a los merengues, en las redes sociales se hizo viral la entrevista en las que Montes aseguró que nunca formaría parte de Olimpia, en respuesta a ello, los usuarios de diferentes plataformas sociales arremetieron contra el jugador, pero este ahora sale al paso.

“Muchas personas creo que no se dan cuenta de eso, nosotros como jugadores tenemos que asumirlo. En mi caso, en lo personal, dije algo que no debí decirlo porque pensé que yo me iba a retirar en Motagua, pero bueno, como son las cosas, hay que ser humano y aceptar los errores que uno comete y ahora me debo al Olimpia y esperamos sudar esta camisa que es muy importante”.

El jugador con todo respeto asegura que muy complejo poder estar agradando a los aficionados de los clubes en los que participó en su carrera deportiva.

“El aficionado está en todo su derecho de opinar, de decir lo que ellos quieren, al final, uno donde tiene que hacer las cosas de la mejor manera es dentro de la cancha. De a poco creo que vamos a ir adaptándonos al esquema de lo quiere el profe y primero Dios se vayan haciendo las cosas de la mejor manera y quedar bien con la gente”.

El defensa reveló que esta situación le ha generado ciertos conflictos y hasta ha recibido mensajes ofensivos de aficionados y otros que lo han apoyado.

“A mí de nada me sirve contestarle a muchas personas, he recibido muchos mensajes de muchas personas que me han ofendido y otras que me han felicitado, pero no voy a guardar rencor por eso, yo se que los aficionados pueden decir lo que ellos quieran, obviamente uno como profesional tiene que asimilar que hay de todo en esto y para hacer ese cambio, hay que sudar la camisa”.

Y agrega: “Yo se que la afición algunos están molestos y otro no tanto, pero esto es un trabajo y tenemos que ir donde nos llamen y estamos en Olimpia y esperamos hacer las cosas de la mejor manera y creo que la mejor manera va a ser entrenándose bien y jugando los partidos que pueda”.

Montes es claro que de lograr el título con el Olimpia lo va celebrar con todo la alegría que se merece. “Sí, hay que celebrarlo, vivirlo, disfrutarlo, este es nuestro trabajo y la carrera de los futbolistas es corta y vivir cada momento”.

¿Pero si le anota a Motagua?: “No sé, aquí lo que más importa es el gol, ya la celebración está el respeto hacia Motagua. Uno debe tener ese respeto por el equipo donde estuvo, pero no sé que emoción se va sentir si me toca anotarle (Motagua), pero lo manejaría con respeto”.