  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior

El recinto contará con todas las comodidades para aficionados y engramillado de primer nivel para el desarrollo del buen fútbol

  • 27 de agosto de 2025 a las 16:58
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
1 de 20

Honduras contará con un nuevo estadio de primer nivel. Así avanza la remodelación del estadio Excélsior en Puerto Cortés.

 Fotos: Mauricio Ayala / EL HERALDO.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
2 de 20

Platense se prepara para volver a jugar en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, luego de las remodelaciones que ha realizado Imdepor, que lo obligaron a ir a jugar al Estadio Morazán de San Pedro Sula.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
3 de 20

El encargado de mantenimiento, Gerson Briones, atendió a EL HERALDO en las instalaciones del Estadio Excélsior, donde reveló todos los detalles de esta remodelación
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
4 de 20

El proyecto de Imdepor contará con una cancha de primer nivel. Será una grama más suave y más fina para poder desarrollar fútbol.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
5 de 20

Una de las novedades del Estadio Excélsior será que los aficionados serán monitoreados por cámaras de seguridad, tanto en la entrada como dentro del estadio, para evitar cualquier problema o desorden.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
6 de 20

Los aficionados ingresarán con un código QR, que será escaneado en las entradas del estadio. Será un pase único de entrada.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
7 de 20

Para garantizar el orden, todas las butacas estarán enumeradas; es decir, la persona comprará y escogerá el número de butaca y la fila.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
8 de 20

Uno de los detalles del Estadio Excélsior es que aún no contará con alumbrado eléctrico, por lo que el Tiburón solo podrá jugar de día en Puerto Cortés.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
9 de 20

"Ya no se permitirán vendedores ambulantes dentro de las gradas. Ahora, si un aficionado se levanta a comprar o ir al baño, su butaca seguirá siendo suya porque está identificada con el boleto", anunció Gerson Briones.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
10 de 20

Según mencionó Briones a EL HERALDO, el proyecto del alumbrado comenzará en 2026, entre los meses de febrero o marzo.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
11 de 20

El alumbrado que se instalará será LED y tendrá un show de luces por partido.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
12 de 20

Otra de las zonas remodeladas por parte de Imdepor son los camerinos de jugadores y árbitros.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
13 de 20

El Estadio Excélsior ya no contará con la zona de palco; hoy las localidades serán llamadas preferencia baja y preferencia alta.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
14 de 20

El techo del Estadio también fue instalado correctamente en la parte de silla.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
15 de 20

El inmueble deportivo contará con 4 accesos habilitados tanto de entrada como de salida.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
16 de 20

Gerson Briones reveló a EL HERALDO que la localidad de Sol no será remodelada todavía, pero sí planean ampliarla para que los aficionados tengan mejor visibilidad.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
17 de 20

Se estaría analizando crear la localidad de Sol Centro en el Estadio Excélsior.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
18 de 20

La fecha de entrega del estadio está programada para el próximo 30 de agosto.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
19 de 20

Otra postal de los camerinos del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior
20 de 20

Este acceso es para los baños. Esta zona también fue remodelada en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Cargar más fotos