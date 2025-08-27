Tecnología de punta y grama de primer nivel: Así luce el renovado estadio Excélsior

Honduras contará con un nuevo estadio de primer nivel. Así avanza la remodelación del estadio Excélsior en Puerto Cortés.
Platense se prepara para volver a jugar en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés, luego de las remodelaciones que ha realizado Imdepor, que lo obligaron a ir a jugar al Estadio Morazán de San Pedro Sula.
El encargado de mantenimiento, Gerson Briones, atendió a EL HERALDO en las instalaciones del Estadio Excélsior, donde reveló todos los detalles de esta remodelación
El proyecto de Imdepor contará con una cancha de primer nivel. Será una grama más suave y más fina para poder desarrollar fútbol.
Una de las novedades del Estadio Excélsior será que los aficionados serán monitoreados por cámaras de seguridad, tanto en la entrada como dentro del estadio, para evitar cualquier problema o desorden.
Los aficionados ingresarán con un código QR, que será escaneado en las entradas del estadio. Será un pase único de entrada.
Para garantizar el orden, todas las butacas estarán enumeradas; es decir, la persona comprará y escogerá el número de butaca y la fila.
Uno de los detalles del Estadio Excélsior es que aún no contará con alumbrado eléctrico, por lo que el Tiburón solo podrá jugar de día en Puerto Cortés.
"Ya no se permitirán vendedores ambulantes dentro de las gradas. Ahora, si un aficionado se levanta a comprar o ir al baño, su butaca seguirá siendo suya porque está identificada con el boleto", anunció Gerson Briones.
Según mencionó Briones a EL HERALDO, el proyecto del alumbrado comenzará en 2026, entre los meses de febrero o marzo.
El alumbrado que se instalará será LED y tendrá un show de luces por partido.
Otra de las zonas remodeladas por parte de Imdepor son los camerinos de jugadores y árbitros.
El Estadio Excélsior ya no contará con la zona de palco; hoy las localidades serán llamadas preferencia baja y preferencia alta.
El techo del Estadio también fue instalado correctamente en la parte de silla.
El inmueble deportivo contará con 4 accesos habilitados tanto de entrada como de salida.
Gerson Briones reveló a EL HERALDO que la localidad de Sol no será remodelada todavía, pero sí planean ampliarla para que los aficionados tengan mejor visibilidad.
Se estaría analizando crear la localidad de Sol Centro en el Estadio Excélsior.
La fecha de entrega del estadio está programada para el próximo 30 de agosto.
Otra postal de los camerinos del Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Este acceso es para los baños. Esta zona también fue remodelada en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.