Platense ratificó a Primitivo Maradiaga y se armará para volver en un año a primera división

Sin embargo, este tema administrativo no lo hace quitar el dedo del renglón, le ocupa lo deportivo. La continuidad del entrenador nacional Ramón “Primitivo” Maradiaga está garantizada y se armarán con una plantilla de experiencia.

Wilson Williams, presidente de Platense, no ocultó que se siente traicionado por varios clubes de la Liga Nacional y es claro, llevaron finalmente el caso a la Comisión de Apelaciones. Si la resolución no tiene luz verde irán ante la FIFA.

Por lo tanto, el Tiburón lucha en la mesa para continuar en la máxima categoría. Ya recibió un revés luego que la Liga Nacional tras el fallo de la Liga Nacional en abril donde se desestimó la denuncia interpuesta por Victoria en contra de Honduras Progreso y Real Sociedad por el pago atrasado de inscripción. Los arroceros y aceiteros perderían puntos, el Tiburón se salvaría, pero no fue así.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Platense no será invitado a continuar jugando en la Liga Nacional luego de descender al término de la temporada 2021/2022. En la Asamblea Extraordinaria que comenzará mañana quedó claro que la campaña 2022/2023 se mantendrá con 10 clubes y no con 12, como habían establecido de palabra.

UNA LIGA SIN 12 EQUIPOS Y PLATENO NO ES INVITADO:

“Nosotros lo supimos que esto no iba a suceder, teníamos información de varios equipos que no lo aprobarían que habiendo más equipos pequeñas habría más déficit para la Liga Nacional, también sé que los equipos grandes no lo iban a aprobar. Eso lo hicieron para el día que Victoria rechazó la nota del caso, todo lo hicieron bien planificado para apaciguar las aguas, ya con el tiempo pasar nadie tocó el tema”.

PLATENSE HIZO TODO PARA SALVARSE EN LA MESA:

“Todo, pero todavía nos falta la resolución de la Comisión de Apelaciones, ya metimos el escrito. Vamos a ver que si es necesario ir a la FIFA, lo haremos. La pruebas las tiene toda Honduras, si la Comisión de Disciplina daría el veredicto era tirarse a toda la Liga Nacional. Recuerden que la Liga es la que le paga a la Comisión de Disciplina”.

TIEMPO DE ESPERA CON LA APELACIÓN:

“Nosotros metimos ayer el escrito a la Liga Nacional, esperamos que la Comisión de Apelaciones se reúna lo más pronto posible y la resolución la esperamos la próxima semana. Primero vamos a agotar todas las instancias aquí, esperamos la resolución, hablaremos con los abogados y luego hacer la denuncia ante la FIFA”.

EN PLATENSE SE SIENTEN TRAICIONADOS:

“Nosotros estamos claros que descendimos deportivamente, no hicimos los puntos, pero nos sentimos tristes, traicionados de varios equipos porque la ley fue bien clara, se violentaron los artículos donde estos equipos no pagaron a tiempo, pagaron un mes después. La Liga de oficio tuvo que quitarles los puntos a esos dos equipos. El Victoria nos falló, hicimos un trabajo fuerte con Víctor Kawas, los medios publicaron la verdad”.

LA CONTINUIDAD DEL CUERPO TÉCNICO:

“El cuerpo técnico ya está ratificado, están en Puerto Cortés realizando el plan de trabajo. La base del equipo será la del 80% que jugó en primera. Ramón Maradiaga se mantiene, el único que no sigue es el asistente técnico”.

PREPARANDO AL EQUIPO PARA JUGAR EN SEGUNDA O PRIMERA:

“Estamos preparándonos para jugar en la primera división y si nos toca ir a segunda, Platense será un equipo que estará jugando de primera en segunda división. La continuidad del cuerpo técnico y los jugadores que quedan, mantenemos a un equipo de primera”.

FICHAJES PARA EL EQUIPO Y PRETEMPORADA:

“El profesor Maradiaga nos presentará el viernes los puestos que ocupa los refuerzos para nosotros empezar a buscar los fichajes. Iniciamos la pretemporada el 4 de julio, tendremos visorías. Las bajas confirmadas Rafael Zúniga, William Moncada, Bayron Rodríguez y André Orellana, son las bajas fuertes, se quedan los argentinos Klusener y Del Riego”.

POR LO MENOS UN AÑO EN LA LIGA DE ASCENSO:

“Por eso nosotros estamos haciendo un equipo de primero, si nos toca jugar en segunda, ascender en un año, eso les digo, no hay más otra”.