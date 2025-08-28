Familiares de Fidelina Portillo exigen que se haga justicia

Comayagua, Honduras.-Los familiares de la joven Fidelina Portillo exigen que se haga justicia por su crimen que hasta el día de hoy sigue impune.

Fidelina fue asesinada a puñaladas el pasado 24 de agosto, cuando, de acuerdo con sus familiares, ella iba a verse con una amiga que le tenía unos audífonos.

"Yo le pido a las autoridades que hagan justicia, que especifiquen el caso de mi hermana y que investiguen a fondo, yo les pido que si hay más culpables también que paguen", pidió en medio de lágrimas la hermana de la fallecida.

"Mi hermana no se pudo defender, dicen que mi hermana llevaba el cuchillo y que la quiso asaltar a ella, esas son mentiras, mi hermana no caminaba armada", aseguró a HCH.