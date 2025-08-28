Familiares de Fidelina Portillo exigen que se haga justicia

Comayagua, Honduras.-Los familiares de la joven Fidelina Portillo exigen que se haga justicia por su crimen que hasta el día de hoy sigue impune.
Fidelina fue asesinada a puñaladas el pasado 24 de agosto, cuando, de acuerdo con sus familiares, ella iba a verse con una amiga que le tenía unos audífonos.
"Yo le pido a las autoridades que hagan justicia, que especifiquen el caso de mi hermana y que investiguen a fondo, yo les pido que si hay más culpables también que paguen", pidió en medio de lágrimas la hermana de la fallecida.
"Mi hermana no se pudo defender, dicen que mi hermana llevaba el cuchillo y que la quiso asaltar a ella, esas son mentiras, mi hermana no caminaba armada", aseguró a HCH.
De acuerdo con el relato de la familiar, la supuesta amiga de Fidelina le robó los audífonos de la mochila. "Nosotras en buena onda fuimos hasta donde la mamá a buscarla y nunca la encontrábamos, entonces le dijimos a la mamá que le dijera, que se los pagara o regresara... le dije que dijera a su hija para evitar problemas y ahora mi hermana está muerta".
“Mi hermana deja una niña de cinco años. La asesina es menor de edad, pero que eso no obstaculice el proceso, yo quiero que ella pague y lo que pido es que pague por lo que hizo”, agregó.
Se conoció que la presunta asesina de Fidelina fue detenida esta semana; sin embargo, la familia de la joven asegura que las autoridades no les han dicho nada de eso.
"Queremos justicia, que pague porque hallaron pruebas, eso es lo que pido, que pague", reiteró.