Bryan Beckeles habla de la polémica con Lavallén y la llegada de Troglio al Olimpia

El popular “Nanai” reconoce que “esto es de trabajar, he pasado mucha etapas en el fútbol, he aprendido mucho en el fútbol, lo importante es hacer una buena pretemporada y transmitir a los jóvenes de la experiencia que tengo y acá para sepan el ADN de Olimpia”.

“Cada quien tiene su versión de trabajo, él conoce a la mayoría del grupo, me imagino esperaba encontrar a los que ganamos el tetra, pero hay muchos que se han ido, lo importante que con él se lograron muchas cosas y hay que seguir haciendo bien las cosas”.

“Tengo contrato con Olimpia, no sé por qué tanta duda, al final tengo acá 11 torneos de estar en Olimpia y he ganado nueve, la eliminación fue complicada porque veníamos de cuatro títulos y queríamos el quinto”.

“Nunca le puse importancia, soy una persona directa y que voy de frente, al final, los que me conocen saben quién soy, igual Eddie y Bengtson. Creo que sería una locura atentar contra tu familia, la institución está por encima de todo”.

Bryan Beckeles mira con buenos ojos el accionar que ha tenido Diego Vázquez al frente de la Selección de Honduras y considera que es una buena decisión su proceso.

“Diego es mi amigo, lo tuve de compañero y es una gran persona, él sabe manejar su etapa porque siempre ha sabido tomar buenas decisiones y ahorita tuvo que poner su balanza. Al final, lo que tenemos que pensar como hondureños es que la selección tome y si Diego se quedó que lleguen los mejores resultados”.

Y agrega: “Siempre he dicho que cada quien debe tomar decisiones en lo que corresponde y nosotros como jugadores debemos mantener y levantar el nivel, tratar de complicarle las cosas al DT de la Selección y los directivos tienen que saber tomar las decisiones y juntarse”.

Al momento de consultarse si ya había renunciado a la Bicolor, respondió “estoy enfocado en el Olimpia, sé que he tenido buenos torneos. Antes de llegar a Olimpia, el club tenía tres años de no ser campeón y logramos un treta. Yo sigo acá y en su momento cada quien deberá tomar decisiones, pero mi felicidad es Olimpia y lo que haga acá me podría dar un lugar allá”.

Y cerró diciendo: “Lo que me da dolor es como hablan de mis compañeros que están en la Selección, ellos entregan el corazón y este destino nos ha tocado duro”.

