Diego Vázquez pide disculpas al Municipal: “En ningún momento mi intención fue faltarle al respeto”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nombre de Diego Vázquez ha estado en el centro de la polémica en los últimos días debido al acuerdo verbal que tenía con el Municipal de Guatemala al cual ya no irá tras aceptar una propuesta de último momento de la Federación de Honduras para quedarse en la Bicolor hasta la Copa Oro 2023.

Este domingo, el timonel argentino atendió a OPSA para aclarar todo lo que ha pasado y pidió disculpas al equipo guatemalteco por haber rechazado la propuesta a pesar que el club ya había hecho oficial su llegada al banquillo de los Rojos.

¿Qué lo hizo aceptar esta propuesta para continuar en la Selección Nacional y qué sentimiento le genera este reto?

Lógicamente lo que avaló fue supongo el último partido que pudimos ganar con Canadá. Bueno... con Curazao también hicimos buenos partidos. De tres ganamos dos y el otro tuvo condiciones que no tuvieron mucho que ver con lo deportivo más de afuera de la cancha. Entonces creo que hicimos un gran trabajo en ese aspecto.

¿La Selección de Honduras siempre fue una prioridad?

Sí, es ilógico, siempre es una ilusión tener un proceso más largo para poder demostrar el trabajo.

LEA AQUÍ: Así anunció Diego Vázquez al Municipal que se quedaría con la Selección de Honduras

¿Siempre esperó que Fenafuth lo ratificara?

La verdad que yo tenía contrato por tres partidos y bueno eso es lo que había firmado, solo los tres partidos y acepté tan poco para para demostrar el trabajo. Estaba muy consciente de que podíamos hacerlo con todo el cuerpo técnico... entonces es por eso que acepté tan poco tiempo. Ahora es diferente, el contrato es por 13 meses y así ya tenemos más tiempo para para poder desarrollar un trabajo diferente.

Esperemos que tenga resultado y se vea y lógicamente que también la ilusión será seguir con el proceso completo. Ese es el deseo final.

¿Había un compromiso con el equipo Municipal de Guatemala?

Sí, totalmente había un compromiso de palabra de mi parte con la gente de Municipal, con su presidente y la verdad que debo pedirle mil disculpas.

Cambié de opinión porque en el momento que arreglé no tenía ninguna oferta de la Federación, ni nada y lógicamente mi deseo era seguir dirigiendo y entrenando. Entonces, por eso sí me comprometí y bueno, en esto apareció la oferta de la Federación. Yo siempre he luchado mucho para crecer, para tener una opción en la Selección, me ha costado muchísimo y bueno, sentía que ahora el momento que se me estaba presentando y no lo podía dejar pasar.

Y sí, pido disculpas a la gente de Municipal, tienen razón en todo... en todo lo que dicen, pero bueno, esto es fútbol y a veces se presentan las opciones así de repente y después no sé si la voy a volver a tener.

En este caso también estaba ilusionado con dirigir un gran equipo de Centroamérica y en ningún momento mi intención fue faltarle al respeto. Para nada, todo lo contrario, y la verdad que se portaron muy bien, pero a veces el fútbol es así. Apareció esta oferta, que analizándola y en general me pareció mejor.

Esto me costó muchísimo tomar esa decisión porque ya le había dado el sí a Municipal, pero al ponerlo a la balanza, lo hablé con todo el cuerpo técnico y también ellos tenían el mismo deseo nuestro, entonces recordá que somos un cuerpo técnico y muchas veces uno tiene que también escuchar y ver lo que opinan los demás miembros.

¿Su mensaje final al pueblo de Honduras y sobre lo que se viene en la Copa de Naciones y virtualmente Copa Oro?

Mi mensaje final es sencillo, esto es paso a paso, que confíen, que crean como en el último partido. La energía positiva se trasmite de adentro para afuera y que de parte nuestra y de todos los jugadores que convoquemos vamos a dar lo mejor para que la Selección de a poco vaya mejorando.

Como lo dije antes, Honduras es un grande del área que estaba dormido y hay que empezar a mejorar en todos los aspectos y vamos a trabajar y dar lo mejor nuestro para que la selección siga mejorando. Desde ya vamos a empezar a dar lo mejor.