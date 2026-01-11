Fichajes: El futuro de Benzema, plan de Hansi con el Barca y ¿Bruno a Arabia?

Ramón Planes, director general del Al Ittihad, confirmó en una entrevista para la BBC que Karim Benzema tiene la firme intención de permanecer en el club. Según el directivo, el atacante francés está muy motivado con el proyecto deportivo y la calidad de la plantilla, despejando así las dudas sobre su continuidad ante el próximo vencimiento de su contrato el 30 de junio.