Fichajes: El futuro de Benzema, plan de Hansi con el Barca y ¿Bruno a Arabia?

Actualidad del mercado europeo: el FC Barcelona hará oficial la llegada de un nuevo refuerzo tras la conclusión de la Supercopa, mientras que Karim Benzema define su situación contractual y el PSG sale al paso para negar las recientes especulaciones.
El Dinamo Zagreb ha puesto sus ojos en Luca Zidane, guardameta del Granada e hijo del mítico Zinedine Zidane. El portero, que representa a una selección de Argelia recientemente eliminada de la Copa África tras perder en cuartos frente a la Nigeria de Victor Osimhen, es el nuevo objetivo del club croata.
El Aston Villa tiene en la mira la contratación de Conor Gallagher durante el presente mercado de enero. Según informan varios medios británicos, entre ellos Sky Sports, Unai Emery ha señalado al mediocampista del Atlético de Madrid, de 25 años, como la pieza clave para potenciar la zona medular de su equipo.
Según reportes desde Turquía, el Fenerbahçe ya habría alcanzado un acuerdo en los términos personales con Ademola Lookman. Ante esto, la directiva del club turco tiene previsto trasladarse a Bérgamo la próxima semana para negociar con el Atalanta una cifra de transferencia que resulte beneficiosa para ambas instituciones.
El FC Barcelona sigue muy de cerca a la joven promesa del lateral derecho portugués, Daniel Banjaqui. Según informa el diario A Bola, el canterano del Benfica —quien ya ostenta los títulos de campeón europeo y mundial en categoría sub-17— ha despertado el interés del club azulgrana, cuyas oficinas ya habrían iniciado los primeros contactos con sus representantes para explorar su fichaje.
De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el Aston Villa busca el regreso de Tammy Abraham a la Premier League. El club inglés ya ha entablado diálogos tanto con el Besiktas, donde el delantero milita actualmente, como con la Roma, dueña de su ficha, para conocer las condiciones de una posible operación.
De acuerdo con David Ornstein de The Athletic, Bukayo Saka se encuentra muy cerca de sellar su continuidad con el Arsenal. El talentoso atacante inglés estaría por firmar una extensión de contrato que lo vincularía con la entidad londinense hasta el año 2031.
El proyecto de Hansi Flick para el futuro inmediato del FC Barcelona ya tiene sus ejes definidos: el arribo de João Cancelo, gestionar las posibles salidas a préstamo de Ter Stegen y Marc Bernal, y extender el vínculo de Andreas Christensen. Asimismo, la continuidad de Marcus Rashford y la prioridad de localizar a un heredero de garantías para el puesto de Robert Lewandowski.
Según informa Alfredo Martínez de Onda Cero, la comisión médica de LaLiga ha autorizado al Barcelona para utilizar el 80% del margen salarial de Andreas Christensen, debido a su lesión de larga duración. Este espacio financiero será clave para inscribir a João Cancelo, quien será anunciado mañana.
Ramón Planes, director general del Al Ittihad, confirmó en una entrevista para la BBC que Karim Benzema tiene la firme intención de permanecer en el club. Según el directivo, el atacante francés está muy motivado con el proyecto deportivo y la calidad de la plantilla, despejando así las dudas sobre su continuidad ante el próximo vencimiento de su contrato el 30 de junio.
Según el periodista Fabrizio Romano, Maximilian Ibrahimović, hijo del legendario Zlatan, está a punto de incorporarse al Ajax. El joven futbolista abandonará el Milan mediante un préstamo que contempla una opción de compra definitiva, aunque, según los detalles revelados por el diario De Telegraaf, el conjunto italiano se aseguraría una cláusula de recompra en el futuro.
De acuerdo con reportes de la BBC, Dominik Szoboszlai está cerca de extender su vínculo con el Liverpool. A pesar del fuerte interés mostrado por dos de los clubes más poderosos de Europa, el centrocampista húngaro habría alcanzado un principio de acuerdo para renovar su contrato, rechazando así cualquier propuesta para abandonar Anfield.
La Lazio hizo oficial este viernes la incorporación de Kenneth Taylor, quien llega a la Serie A proveniente del Ajax. El traspaso del mediocampista neerlandés se cerró por una cifra de 17 millones de euros, vinculándolo al club italiano con un contrato hasta junio de 2030 y asignándole el dorsal '24'.
El fichaje de Antoine Semenyo por el Manchester City compromete seriamente la continuidad de Omar Marmoush. Pese a que el club británico desembolsó 75 millones de euros por el egipcio hace solo una temporada, y que este tiene el firme deseo de permanecer en el equipo, su protagonismo en el esquema de los "citizens" apunta a disminuir drásticamente.
Luis Enrique se presentó ante la prensa antes del cruce de dieciseisavos de la Copa de Francia frente al Paris FC para desmentir categóricamente las informaciones que sugerían que había rechazado la propuesta de renovación con el PSG.
A pesar de haber recibido tres ofertas multimillonarias de los clubes saudíes Al Hilal, Al Nassr y Al Ittihad al comenzar la temporada, Bruno Fernandes decidió priorizar su vínculo emocional con el Manchester United. El capitán portugués rechazó propuestas que rondaban los 200 millones de euros para asegurar su permanencia en Old Trafford.